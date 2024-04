Samsung met à jour la famille Galaxy Tab S9 avec le patch de sécurité d’avril 2024

La mise à jour de sécurité d’avril est en train d’arriver sur les Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra en Corée avec une version du firmware qui se termine par BXD2

Il y a une semaine, Samsung a commencé à mettre à jour ses téléphones et tablettes les plus populaires de 2023 avec la dernière version de son interface personnalisée pour Android, One UI 6.1, une variante qui se distingue principalement par l’inclusion de Galaxy AI, un nouvel ensemble de fonctions d’IA intégrées aux applications natives de la marque coréenne.

Eh bien, au cours des derniers jours, ces mêmes appareils commencent à recevoir le dernier correctif de sécurité d’Android. Ainsi, après le déploiement de la mise à jour de sécurité d’avril sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en Europe, c’est maintenant au tour des dernières tablettes haut de gamme de la marque, les Samsung Galaxy Tab S9.

La mise à jour d’Android d’avril arrive sur les Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra

Comme confirmé par le site SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour d’Android d’avril 2024 sur les Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra en Corée avec une version du firmware qui se termine par BXD2, et on s’attend à ce qu’elle soit étendue aux modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité pour les Galaxy Tab S9 comprend, comme il se doit, le correctif de sécurité d’avril 2024, qui corrige un total de 44 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité. Parmi celles-ci, 27 ont été corrigées par Google, dont une a été classée comme « critique » et les 26 autres comme « importantes ».

De plus, ce nouveau correctif de sécurité pour Android corrige un certain nombre de problèmes généraux identifiés dans les versions précédentes de One UI et améliore les performances et la stabilité de ces trois tablettes.

Comme d’habitude, lorsque cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible sur les Samsung Galaxy Tab S9 du monde entier, vous pourrez vérifier si elle est déjà arrivée sur votre appareil en accédant au menu des Paramètres et en sélectionnant la section Mise à jour logicielle.

Une fois que la mise à jour d’Android d’avril apparaît dans cette section, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy Tab S9 avec le dernier correctif de sécurité d’Android.