La pauvre Porsche voit les Xiaomis se multiplier, d’abord le Xiaomi SU7 s’attaque à la Taycan et maintenant apparaît un SUV géant pour 2024

Depuis que Xiaomi s’est fixé pour objectif de devenir un fabricant de voitures électriques à part entière avec ses premières Xiaomi SU7, il y a au moins deux marques qui ont des maux de tête. Deux marques internationales, nous voulons dire, car les marques locales commencent déjà à tourner leurs yeux et leurs oreilles vers la super usine de Xiaomi pour voir ce dont ils sont capables au cours de cette année 2024. Ce duo de marques est formé par Tesla, qui a un grand rival en termes de prix, et par Porsche.

Avec le Xiaomi SU7, la célèbre Porsche Taycan a trouvé un sérieux concurrent sur le marché. L’orientation sportive de la berline de Xiaomi laisse clairement entendre que la Porsche Taycan est l’un de ses principaux concurrents, et maintenant une autre voiture de la compagnie allemande semble être en concurrence. Nous parlons d’un nouveau SUV électrique de Xiaomi qui commence déjà à fuiter et dont le lancement est prévu pour la fin de l’année 2024. Celui qui viserait directement le Porsche Cayenne.

Le SUV 4×4 électrique de Xiaomi pointe déjà à l’horizon

La dernière version du Porsche Cayenne électrique, avec 739 chevaux et 2,6 tonnes de poids

Les voitures électriques ont un problème connu qui ne peut être dissocié de leur propre philosophie, de leur propre essence : l’autonomie. Les batteries sont très lourdes, et jusqu’à présent, il n’a pas été possible de réduire leur volume par le développement de batteries solides. Quelque chose qui, soit dit en passant, fait partie des projets à moyen terme de Xiaomi, peut-être même avant. Une fois ce problème connu, nous savons pourquoi il y a si peu de modèles de SUV électriques sur le marché.

Les SUV sont des voitures volumineuses, avec un poids supplémentaire dû à leur carrosserie et leur équipement, et pour les déplacer, il faut plus d’énergie accumulée, et donc de plus grosses batteries, et donc encore plus de poids. Comme dans le cas des avions, dont le principal problème est le poids du carburant, il est difficile de fabriquer des SUV avec des autonomie décentes avec des poids contrôlés pour pouvoir les conduire en toute sécurité. Mais cela semble peu importer à Xiaomi, car les dernières fuites en provenance de Chine laissent entendre un SUV 4×4 pour la fin de l’année.





Le gigantesque Li Auto L9 avec sept places