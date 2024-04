Le dernier produit de Xiaomi est un lave-vaisselle intelligent avec IA qui détecte la saleté et désinfecte les assiettes

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher, le nouveau lave-vaisselle intelligent avec IA du géant chinois

Le nouveau Xiaomi Mijia P2 Dishwasher a un design minimaliste qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle cuisine

Xiaomi propose un catalogue très étendu de dispositifs intelligents pour la maison, dont certains, malheureusement, ne sont pas disponibles sur le marché mondial, et parmi les plus méconnus se trouvent certainement leurs lave-vaisselle, des appareils électroménagers qui se distinguent par leurs spécifications de premier ordre et un prix plus que raisonnable.

Eh bien, un an après la présentation du Xiaomi Mijia N1 Smart Dishwasher, un lave-vaisselle à faible consommation qui coûtait moins de 370 euros, la marque chinoise vient de lancer sur le marché le Mijia P2 Dishwasher, un lave-vaisselle intelligent avec IA capable de détecter la saleté de la vaisselle et de désinfecter les assiettes.

Xiaomi Mijia P2 Dishwasher, toutes les informations

Le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher mise sur un design minimaliste et attrayant, ainsi que sur des performances qui en font l’un des lave-vaisselle les plus avancés sur le marché.

Ainsi, ce nouveau lave-vaisselle intelligent de Xiaomi est équipé d’un capteur optique de turbidité et d’un algorithme d’intelligence artificielle qui détectent le degré de saleté de la vaisselle toutes les 2 secondes afin de sélectionner automatiquement le meilleur programme de lavage et d’ajuster de manière intelligente à la fois la durée du lavage et la consommation d’eau.

Mais ce n’est pas tout, car le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher utilise également un lavage à l’eau chaude à 75°C qui est capable d’éliminer 99,99% des bactéries et des virus de la vaisselle et dispose d’une technologie de séchage triple qui permet de maintenir la vaisselle sans germes pendant 7 jours à l’intérieur du lave-vaisselle, comme si elle était rangée dans un placard de cuisine.

De plus, le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher est équipé de bras d’aspersion à trois couches avec cinq niveaux de jets d’eau qui garantissent un nettoyage précis et en profondeur de la vaisselle, et il a une capacité très grande, pouvant laver jusqu’à 16 jeux d’assiettes, de verres et de couverts, c’est-à-dire que vous pouvez nettoyer un total de 116 pièces de vaisselle en une seule fois.

Ce nouveau lave-vaisselle de Xiaomi dispose d’une interface tactile intégrée dans le cadre supérieur de la porte et n’a pas d’écran, car il affiche le temps restant de lavage sur le sol de la cuisine.

Évidemment, comme tout appareil intelligent de la marque chinoise, le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher peut être contrôlé via l’application Mijia, à partir de laquelle vous pouvez programmer un lavage 24 heures à l’avance, ou en utilisant l’assistant vocal Xiaoai avec un appareil compatible.

Xiaomi Mijia P2 Dishwasher : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher sera disponible en Chine à partir du 16 avril au prix promotionnel de 5.499 yuans, soit environ 700 euros, et après cette offre initiale, ce nouveau lave-vaisselle intelligent retrouvera son prix officiel, qui est de 5.999 yuans, soit environ 765 euros

