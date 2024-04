De nouvelles preuves émergent montrant qu’Apple entraîne son IA

La société de Cupertino aurait conclu un accord avec , qui est une bibliothèque américaine de photographie, de vidéos, de musique, et de fournisseur d’outils d’édition, pour licencier des millions d’images pour son IA

Apple se lancera pleinement dans l’IA cette année même.

Si tout se passe comme prévu, 2024 sera l’année où Apple se lancera pleinement dans l’intelligence artificielle en lançant un large éventail de fonctionnalités dans ses nouveaux systèmes d’exploitation tels que iOS 18, qui devrait être livré avec ce type de fonctionnalités dans ses applications natives, ainsi qu’un assistant totalement renouvelé.

Afin de former son intelligence artificielle, Reuters rapporte que la société de Cupertino aurait conclu un accord avec , qui est une bibliothèque américaine de photographie, de vidéos, de musique, et de fournisseur d’outils d’édition, pour licencier des millions d’images pour son IA.

Un accord conclu il y a plusieurs années

La valeur de l’accord était probablement comprise entre 25 et 50 millions de dollars, et il aurait été conclu dans les mois suivant le lancement de ChatGPT à la fin de 2022. Apparemment, plusieurs autres grandes entreprises technologiques ont conclu des accords similaires avec , dont Meta, Google et Amazon.

Mais cet accord n’est pas le seul que Apple aurait conclu ces derniers mois. Elle a récemment acquis DarwinAI, une startup qui aiderait la société à traiter les fonctionnalités d’IA d’iOS 18 à l’intérieur des appareils. Probablement dans les iPhone 16 Pro, avec l’aide également du processeur A18.

De plus, ces dernières semaines, plusieurs modèles d’IA d’Apple ont également été présentés. Comme celui capable de comprendre le contexte de ce qui est affiché à l’écran et d’agir en conséquence. Par exemple, il peut comprendre qu’il y a une liste de numéros de téléphone et pouvoir appeler en utilisant la commande « appelle la troisième ».

Tim Cook a également déclaré à plusieurs reprises qu’Apple annoncera des choses liées à l’IA générative dans les prochains mois. Cette annonce aura lieu lors de la WWDC 2024 qui se tiendra le 10 juin prochain, où nous verrons également iOS 18 et d’autres systèmes d’exploitation.

