Plus de détails officiels sur les lunettes intelligentes de Xiaomi qui font fureur en Chine même avant leur sortie

Lorsqu’un produit récemment lancé accumule pas moins de 10 000 unités vendues en seulement six jours de financement participatif, cela signifie que nous avons affaire à un appareil très spécial. C’est précisément ce qui est arrivé aux nouvelles Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition, un produit qui a déjà accumulé plus de 690 000 euros de ventes depuis son lancement.

En effet, nous parlons d’un gadget qui peut être acheté sur la plateforme Xiaomi Youpin pour seulement 459 yuans, soit environ 58 euros, et qui est une véritable prouesse technologique. Pour l’instant, elles n’ont pas quitté les frontières de la Chine, mais nous espérons qu’elles pourront bientôt le faire afin de pouvoir en profiter à l’échelle mondiale.

Conception modulaire et jusqu’à 24 heures d’autonomie maximale

Comme Xiaomi l’a déjà fait avec ses Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, la marque asiatique a opté pour une conception entièrement modulaire pour les Enjoy Edition récemment lancées. Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, il est possible d’échanger les lentilles de manière extrêmement facile, ce qui offre une grande polyvalence.

Ce modèle pèse seulement 37,7 grammes, est équipé d’un haut-parleur de ligne SLS0820 et d’une technologie de champ sonore ouvert avec conductivité de l’air, ainsi que d’un élément interne qui empêche les autres personnes d’entendre ce que nous écoutons, ce qui nous isole complètement de notre environnement, que ce soit pour écouter de la musique ou même pour prendre des appels téléphoniques.



En ce qui concerne l’autonomie de ce produit, vous pouvez l’utiliser pendant 24 heures sans problème, mais il faut toujours prendre en compte que si vous les utilisez pour écouter de la musique, la batterie se réduira à 10 heures d’utilisation, et jusqu’à sept heures pour les appels téléphoniques. De plus, elles peuvent être rechargées en seulement deux heures grâce à un connecteur magnétique et disposent de commandes tactiles sur leurs branches, ce qui en réalité un produit extrêmement complet.

Prix et disponibilité des nouvelles Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, les nouvelles Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition sont désormais disponibles à l’achat sur la plateforme Xiaomi Youpin pour seulement 459 yuans, soit environ 58 euros. Elles ne sont pas encore disponibles en France, mais nous espérons pouvoir en profiter à l’avenir car elles sont vraiment incroyables pour une utilisation quotidienne.

