La NASA en sait plus sur les éclipses que quiconque et a ces 5 conseils pour photographier une éclipse solaire avec ton Xiaomi

Aujourd’hui, à 19 heures heure française, le monde (presque) entier pourra contempler l’un de ces méga-spectacles de la Mère Nature aussi uniques que prolongés dans le temps : une éclipse solaire totale. Et si vous voulez immortaliser le moment sur votre Xiaomi, suivez ces conseils de la NASA pour prendre des photos avec votre téléphone portable.

Les smartphones des marques Xiaomi, Redmi et POCO sont si bien équipés en matière de photographie que même avec un modèle économique, vous pourrez prendre de bonnes photos – et si vous avez déjà un modèle haut de gamme comme le Xiaomi 14 Ultra, vous pourrez même photographier les sélénites.

Conseils pour prendre des photos de l’éclipse solaire totale avec votre téléphone portable Xiaomi

L’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, c’est-à-dire tout le continent américain, seront ceux qui pourront voir le mieux et de manière plus totale l’éclipse, qui commencera dans 7 heures, à 13h00 heure de l’EDT (heure avancée de l’Est). Ici, en France, l’éclipse commencera à 19h00 aujourd’hui, et elle sera partielle, pas totale, mais vous pourrez quand même la voir.

Alors prenez un petit moment, sortez des zones peuplées si possible – ou allez dans une zone dégagée – et pointez votre téléphone portable vers le ciel en suivant ces conseils de la NASA :

Conseil n°1 – La sécurité avant tout

Regarder directement le Soleil est dangereux pour vos yeux et votre appareil photo. Pour prendre des images lorsque le Soleil est partiellement éclipsé, vous devrez utiliser un filtre solaire spécial pour protéger votre appareil photo, ainsi que des lunettes d’observation solaire (également appelées lunettes d’éclipse) pour protéger vos yeux. Cependant, au moment de la totalité, lorsque la Lune bloque complètement le Soleil, assurez-vous de retirer le filtre pour pouvoir observer l’atmosphère extérieure du Soleil, la couronne.

Conseil n°2 – Tous les appareils photo sont bons

Prendre une photo impressionnante dépend davantage du photographe que de l’appareil photo. Que vous ayez un appareil photo reflex numérique haut de gamme ou un téléphone portable avec caméra, vous pouvez prendre de superbes photos pendant l’éclipse ; après tout, le meilleur équipement que vous pouvez avoir est un bon œil et une vision de l’image que vous voulez créer. Si vous n’avez pas de zoom téléobjectif, concentrez-vous sur la prise de photos de paysages et capturez l’environnement changeant.

Avoir quelques autres accessoires peut également être utile pendant l’éclipse. L’utilisation d’un trépied peut vous aider à stabiliser l’appareil photo et à éviter les images floues lorsque la lumière est faible. De plus, l’utilisation d’une minuterie avec un retardateur vous permettra de prendre des photos sans secouer l’appareil photo.

Conseil n°3 – Regardez en haut, en bas, autour de vous

Même si le Soleil est l’élément le plus dominant lors d’une éclipse solaire, n’oubliez pas de regarder autour de vous. Lorsque la Lune passe devant le Soleil, le paysage sera baigné d’une lumière et d’ombres effrayantes. Lorsque la lumière traverse les feuilles superposées des arbres, cela crée des trous naturels qui projettent des répliques miniatures de l’éclipse au sol. Tout endroit où vous pouvez pointer votre appareil photo peut produire des images exceptionnelles, alors assurez-vous de composer quelques photos grand angle qui peuvent capturer votre expérience de l’éclipse.

Le photographe de la NASA, Bill Ingalls, recommande de se concentrer sur l’expérience humaine de contempler l’éclipse. « Les vraies photos seront celles des gens qui vous entourent, qui pointent du doigt, qui regardent bouche bée et qui observent », souligne Ingalls. « Ce seront des moments formidables à capturer pour montrer l’excitation de toute l’affaire ».

Conseil n°4 – Entraînez-vous

Assurez-vous de connaître les capacités de votre appareil photo avant le jour de l’éclipse. La plupart des appareils photo, et même certains téléphones portables avec caméra, ont des expositions réglables, qui peuvent vous aider à assombrir ou éclaircir votre image pendant l’éclairage difficile de l’éclipse. Assurez-vous de savoir comment faire la mise au point manuellement pour obtenir des images nettes.

Dans le cas des appareils photo reflex numériques, la meilleure façon de déterminer l’exposition correcte est de tester les réglages préalablement avec le Soleil sans éclipse. En utilisant une ouverture fixe de f/8 à f/16, essayez des vitesses d’obturation de 1/1000 à 1/4 de seconde pour trouver le réglage optimal que vous pourrez utiliser pour prendre des photos pendant les phases partielles de l’éclipse. Pendant la totalité, la couronne a une large gamme de luminosité, il est donc préférable d’utiliser une ouverture fixe et une plage d’exposition d’environ 1/1000 à 1 seconde.

Conseil n°5 – Partagez

« Partagez votre expérience avec vos amis et votre famille après l’éclipse ». Marquez @NASA pour connecter vos photos sur les réseaux sociaux avec celles prises dans tout le pays et partagez-les avec la NASA.

Pendant que vous prenez des photos de l’éclipse, n’oubliez pas de vous arrêter pour la contempler de vos propres yeux. N’oubliez pas d’emporter vos lunettes d’observation solaire (également appelées lunettes d’éclipse) pour toutes les phases de l’éclipse, avant et après la totalité.

Via | NASA