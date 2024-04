Android 15 : Bientôt n’importe quel smartphone pourra remplacer votre PC

Google semble déterminé à faire d’Android 15 une version pleine de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ceux-ci ne s’arrêtent pas à la sécurité et à la confidentialité et souhaitent aller encore plus loin. Une découverte récente montre qu’avec Android 15 n’importe quel smartphone pourra remplacer votre PC. Le nouveau mode bureau sera le moyen d’y parvenir.

Le smartphone pourra remplacer le PC

Il existe de nombreuses nouveautés que Google a présentées dans les premières versions d’Android 15. Celles-ci sont dédiées aux développeurs, mais elles montrent déjà une grande partie du travail que le géant de la recherche a effectué pour préparer cette nouvelle version de son système d’exploitation dédiée aux smartphones .

L’une des promesses les plus récentes de transformer n’importe quel smartphone équipé d’Android 15 en une véritable machine de travail. Il augmentera ses capacités, non pas en termes de performances, mais en termes d’interface. Nous parlons du nouveau mode bureau, qui crée un espace de travail unique.

Il y aura désormais une nouvelle expérience multi-fenêtres, ainsi qu’une nouvelle barre de titre avec un petit menu qui apparaît lorsque vous appuyez sur la zone supérieure d’une application en plein écran. Le menu contient des options pour le mode plein écran, écran partagé ou forme libre.

Android 15 apporte enfin le mode bureau

Une fois en mode forme libre, les fenêtres peuvent être librement glissées et redimensionnées. Une fonctionnalité vous permet d’aligner une fenêtre sur la moitié gauche ou droite de l’écran. Il sera possible de sauter le menu et de passer d’une application plein écran directement à une fenêtre de forme libre, simplement en maintenant et en faisant glisser la nouvelle zone en haut.

Le mode Bureau a été lancé pour la première fois sur Android 10, mais dans un état très basique. Il servait principalement à permettre aux développeurs de tester leurs applications dans des scénarios multi-écrans. Cela s’est amélioré régulièrement, bien que lentement, depuis lors, et vous pouvez désormais facilement gérer le mode côte à côte avec deux applications à l’écran.

Ce mode devrait transformer complètement Android 15 et rendre les smartphones encore plus utiles. Avec un simple câble, il sera possible de remplacer un PC sur n’importe quel appareil, garantissant ainsi une nouvelle base de travail véritablement portable et accessible partout.