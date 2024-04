Ne vous attendez pas à voir bientôt les nouveaux iPad mini et iPad 11, les dernières rumeurs assurent que nous mettrions du temps à les voir.

Les iPad mini et iPad 11 seraient lancés au plus tôt fin 2024

Quand seront lancés les nouveaux iPad mini et 11

Apple lancerait ses nouveaux iPad Pro et iPad Air au cours de la deuxième semaine de mai, mais quand lancera-t-elle le nouveau iPad mini et l’iPad 11 ? Il semble que ce ne soit pas avant la fin de 2024, comme l’indique l’analyste Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On.

Bien que la société à la pomme travaillerait sur les deux modèles d’iPad mentionnés, il ne semble pas qu’elle ait l’intention de les lancer à court terme. Rappelons qu’il s’agirait de mises à jour très mineures avec des changements de processeur et peu d’autres choses, il est donc possible qu’ils prennent leur temps avant un lancement.

Ne vous attendez pas à voir les iPad mini et 11 de sitôt : ils ne seraient pas lancés avant la fin de l’année

Comme l’a indiqué l’analyste Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Apple lancerait enfin ses nouveaux iPad Pro et iPad Air au cours de la deuxième semaine de mai, c’est-à-dire la semaine du 6 mai, avec les nouveaux accessoires, qui seraient un nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil de troisième génération avec compatibilité avec le réseau Buscar.

Cependant, la société à la pomme travaillerait également sur deux nouveaux modèles, un iPad mini et un iPad de onzième génération que nous verrions au plus tôt fin 2024. Quant à l’iPad 11, il serait une version moins chère par rapport à celui de dixième génération lancé en 2022 et quant à l’iPad mini, il serait une version avec un nouveau processeur.

L’iPad mini actuel, de sixième génération, a été lancé en septembre 2021 et est équipé d’une puce A15 Bionic. Gurman s’attend à ce que le prochain modèle soit doté d’une nouvelle puce, mais peu d’autres changements. D’autres rumeurs suggèrent que nous pourrions voir des améliorations de l’appareil photo et de l’écran.

Quant à l’iPad de onzième génération, on s’attend également à peu de changements en dehors d’un nouveau processeur. Cependant, Gurman croit qu’il sera lancé à un prix inférieur par rapport à celui de la dixième génération dans le but évident de discontinuer celui de la neuvième génération. Cependant, il reste encore du temps avant que tout cela n’arrive.

En résumé: