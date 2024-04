Gmail pour Android sera mis à jour avec une fonctionnalité d’IA qui vous résumera les e-mails

Le célèbre fuiteur AssembleDebug a découvert dans la dernière version bêta de Gmail pour Android que le gestionnaire d’e-mails de Google inclura un bouton appelé « Résumez cet e-mail » qui vous permettra de résumer n’importe quel e-mail

L’application Gmail sur un téléphone Android

Il y a quelques mois, Google a changé le nom de son chatbot d’IA de Bard à Gemini, son modèle d’IA le plus avancé à ce jour, et a lancé sa propre application pour Android. De plus, le nouvel assistant personnel d’IA de Google a déjà commencé à remplacer l’Assistant Google et une bonne preuve en est qu’il est déjà possible de remplacer Assistant par Gemini sur votre Android en suivant ces simples étapes.

De plus, petit à petit, Gemini s’intègre dans le reste des applications de la société de Mountain View et tout semble indiquer que la prochaine à recevoir sa dose d’IA sera Gmail, car une récente fuite vient de révéler que le gestionnaire d’e-mails de Google travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de résumer vos e-mails.

Gmail pour Android résumera vos e-mails grâce à Gemini

Récemment, le célèbre fuiteur AssembleDebug a partagé via le média PiunikaWeb un rapport révélant que la dernière version bêta de Gmail pour Android, avec le numéro de version v2024.03.31.621006929, inclut une nouvelle fonctionnalité d’IA qui vous permettra de résumer n’importe quel e-mail.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, bientôt lorsque vous ouvrirez un e-mail Gmail sur votre téléphone Android, vous verrez un nouveau bouton situé juste en dessous de l’en-tête de l’e-mail appelé « Résumez cet e-mail ». Bien que ce bouton ne soit pas encore opérationnel, il est très probable qu’en le pressant, une fenêtre contextuelle s’ouvrira en bas de l’écran pour vous montrer un résumé de l’e-mail en question.

Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité d’IA de Gmail n’est disponible que dans la version web du gestionnaire d’e-mails de Google et uniquement pour les utilisateurs de Google Workspace, qui peuvent l’activer depuis la section « Labs ».

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que cette nouvelle fonctionnalité de Gemini pour Gmail soit déployée dans l’application pour Android dans les prochaines semaines.