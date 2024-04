Certains Pixel ont des problèmes avec la dernière mise à jour d’Android

La dernière mise à jour d’Android pour les Google Pixel a apporté un grave problème

Votre Google Pixel peut présenter des problèmes de connexion et c’est Google lui-même qui en est responsable

Les Google Pixel ne sont pas exempts de problèmes liés à Android, en réalité, ils ont tendance à être plus sujets à des erreurs en raison des mises à jour constantes qu’ils reçoivent. Ces derniers jours, il a été révélé que certains Pixel rencontrent des problèmes avec la dernière mise à jour d’Android qu’ils ont reçue de la part de Google.

C’est grâce à Android Authority qu’il a été possible de découvrir que les Google Pixel rencontrent des problèmes avec les dernières mises à jour provenant de Mountain View. Ces désagréments affectent principalement la réception des appels et des messages sur les appareils.

Nouveaux problèmes sur les Google Pixel après la dernière mise à jour d’Android

Ces problèmes qui sont apparus sur les Google Pixel ne suivent aucun schéma spécifique et peuvent ou non affecter votre appareil. De plus, il semble qu’aucun modèle des derniers Google Pixel lancés ne soit exempt de ces problèmes. En réalité, la liste n’a cessé de s’allonger ces derniers jours.

Tant le Pixel 7, 7 Pro que le Pixel 8 et 8 Pro connaissent ces problèmes. Il s’agit à la fois de ruptures de la connexion de manière imprévisible, qui se résolvent aussi rapidement qu’elles apparaissent, ce qui rend impossible de les prévoir.

Mais ce n’est pas le seul problème, on a également pu constater que les messages et les appels ont été affectés. En réalité, ce qui se passe, c’est que même avec une connexion active, les messages cessent d’apparaître sur l’appareil pour arriver ensuite en blocs, ce qui rend la communication désagréable.

Aucune cause réelle de ce problème n’a été découverte, en réalité, de nombreux utilisateurs ont tenté de le résoudre en désactivant le Bluetooth, le Wi-Fi ou le réseau de données. Aucun utilisateur n’a réussi, pas même en utilisant le mode avion.

Cependant, les utilisateurs ont fait part de leurs plaintes à Google et grâce à une publication sur le blog officiel, la raison de ce problème a pu être connue. L’utilisateur Ahmad Moawya indique qu’avec la mise à jour de mars, le système IMS ou IP Multimedia Subsystem d’Android s’est cassé.

Ce qui cause cette erreur, c’est que tout ce qui concerne le réseau ne fonctionne pas correctement. Mais la situation est encore pire car Google a publié sa mise à jour d’avril il y a quelques jours et le problème est toujours présent, ce qui signifie que n’importe quel utilisateur peut rencontrer cette situation.