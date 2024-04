Jouer à Call of Duty sur Apple Vision Pro est maintenant possible

L’Apple Vision Pro peut également être utilisé comme une console et jouer à Call of Duty

Il est possible de jouer à Call of Duty avec l’Apple Vision Pro

Les utilisateurs qui ont choisi l’Apple Vision Pro exploitent pleinement cet appareil. Grâce à un utilisateur sur Reddit, il a été révélé que jouer à Call of Duty sur l’Apple Vision Pro est possible, ce qui est complètement inattendu et radicalement nouveau pour les utilisateurs.

La vidéo montrant l’utilisateur Reddit u/liamneeesons en train de jouer à Call of Duty a été diffusée sur X, anciennement Twitter, et a suscité beaucoup de réactions. Dans cette vidéo, on peut voir en détail comment les lunettes de réalité augmentée d’Apple sont parfaitement adaptées pour jouer à ce jeu d’Activision.

L’Apple Vision Pro peut également être une console de jeux vidéo

Bien que l’expérience soit complètement différente de ce qu’offrirait un ordinateur ou une console de jeux vidéo, l’utilisateur est parvenu au même résultat. De plus, pour ne pas s’isoler complètement des personnes qui l’entourent, il a décidé d’utiliser Persona Spatiale.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des expériences partagées avec leur famille et leurs amis, en essayant de les réunir tous dans un même environnement, même virtuel et via un avatar virtuel.

Mais en mettant de côté cette fonctionnalité, comment cet utilisateur a-t-il réussi à jouer à Call of Duty sur l’Apple Vision Pro ? Selon son expérience, il a utilisé l’application Nexus+ avec GeForce Now pour diffuser le jeu en streaming.

Personas Spéciales + CoD

par u/liamneeesons dans VisionPro

D’après son expérience, il n’a rencontré aucun retard notable qui aurait pu gêner lors du jeu. De plus, il a également indiqué que la qualité était conforme à ses attentes, et donc qu’il ne se sentait pas en train de jouer à une version moins résolue de Call of Duty.

Logiquement, il est encore trop tôt pour conclure que l’Apple Vision Pro deviendra le nouvel appareil incontournable pour jouer à différents titres. Cependant, cette possibilité est très réelle et les utilisateurs pourraient utiliser ces lunettes de réalité augmentée comme un équipement polyvalent pour toute activité.

Cependant, pour que cela soit possible, Apple devrait garantir la compatibilité des différents services sur l’Apple Vision Pro. Cela pourrait être la voie à suivre pour que cet appareil d’Apple intéresse également les utilisateurs qui ne font pas partie des fervents fans de la marque.