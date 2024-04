8 géniales applications gratuites pour Android qui ne se trouvent pas sur Google Play

Il y a une vie au-delà de Google Play ! Ces 8 applications gratuites en valent vraiment la peine et ne sont pas dans le store Google

Certaines des meilleures applications sur Android ne sont pas disponibles sur le Play Store. Préparez-vous à en découvrir certaines.

Comme vous le savez déjà, il est possible de trouver parfois de vraies perles cachées en dehors de la Google Play Store, car certains développeurs d’applications Android préfèrent distribuer leurs créations à travers des stores tiers tels que F-Droid ou via la page de leur projet sur GitHub, car ils ne sont pas d’accord avec les politiques du store Google.

Pour cette raison, nous avons encore une fois compilé les meilleures applications gratuites pour Android qui ne sont pas disponibles sur Google Play et nous vous les présentons afin que vous puissiez les découvrir et les essayer sans vous engager.

Plus précisément, aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous un total de 8 applications qui peuvent être téléchargées gratuitement et dont le code est 100% public et ouvert.

Smart Dock

La première application de cette liste est Smart Dock, un nouveau lanceur d’applications pour Android qui vous offre une expérience similaire à celle d’un PC, car il vous permet de travailler en mode bureau.

Ainsi, si vous avez un téléphone portable avec un grand écran ou une tablette et que vous les placez en position horizontale, avec Smart Dock, vous aurez un dock en bas de l’écran et vous pourrez utiliser des fonctions telles que les fenêtres multiples ou les raccourcis clavier, qui vous aideront à améliorer votre productivité.

Smart Dock est une application totalement libre et gratuite que vous pouvez télécharger via le lien F-Droid que nous avons laissé ci-dessous.

FoCal

FoCal est une application curieuse qui vous permet de créer un calendrier personnalisé de photographies, en ajoutant chaque jour une photo avec une brève description en texte.

On pourrait dire que FoCal est un journal personnel axé sur les photographies grâce auquel vous pourrez vous rappeler les beaux moments d’une journée en particulier grâce à la photo que vous avez téléchargée ce jour-là.

Gallery Fossify

Galería Fossify est un fork de l’application de galerie du projet open source ‘Simple Mobile Tools’, qui a récemment été acquis par l’entreprise israélienne ZippoApps qui a l’habitude de remplir ses applications de publicité.

Fossify est une application de galerie pour Android qui hérite des principales qualités de Simple Gallery Pro : elle est gratuite, sans publicité et respectueuse de votre vie privée, car elle ne collecte pas de données personnelles.

De plus, Fossify dispose également de fonctionnalités vraiment intéressantes comme les thèmes personnalisés, un éditeur de photos, un mécanisme de verrouillage des images et des vidéos par code PIN, schéma ou empreinte digitale, un système de suppression des métadonnées et une corbeille intégrée qui vous permettra de récupérer les images ou les clips que vous avez supprimés par erreur.

Galería Fossify peut être téléchargée à la fois depuis la page du projet sur GitHub et via le lien direct vers F-Droid que nous laissons ci-dessous.

Camera Folder

Un autre outil très pratique que vous ne trouverez pas dans Google Play est Camera Folder, une application gratuite qui permet à n’importe quelle application capable d’ouvrir des images JPG depuis la galerie ou depuis le stockage interne du smartphone d’activer également l’appareil photo du même et de prendre une photo.

Cette application est idéale pour une utilisation avec des éditeurs de photos et des outils de dessin qui ne vous permettent pas d’accéder à l’appareil photo de l’appareil.

OpenBoard

Comme son nom l’indique, OpenBoard est un clavier Android open source basé sur le code du clavier inclus dans AOSP, la version libre d’Android, mais qui n’a pas les ajouts de Google afin que personne ne puisse collecter de données sur ce que vous écrivez.

Bien que OpenBoard n’ait pas autant de fonctionnalités que Gboard ou Microsoft Swiftkey, il dispose d’un correcteur orthographique automatique, de thèmes personnalisables et de la prise en charge des emojis.

Easter Eggs

Avec chaque nouvelle version d’Android, ses développeurs incluent généralement un « easter egg » ou un Easter-egg, qui est en réalité un petit jeu ou une animation lié au nom de chaque variante du système d’exploitation de Google.

Eh bien, Easter Eggs est une application gratuite qui recueille tous les Easter-eggs qui ont été inclus dans chaque version d’Android depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

SuperFreezZ

Si vous cherchez un outil pour contrôler la consommation de données et prolonger la durée de vie de la batterie de votre terminal Android, nous vous recommandons d’essayer SuperFreezZ, une application open source similaire à la célèbre Greenify qui vous permet de « geler » les applications en arrière-plan qui ne sont pas prioritaires pour vous ou en lesquelles vous n’avez pas vraiment confiance.

Insular

Et nous terminons cette liste d’applications utiles qui ne sont pas sur Google Play avec Insular, une application qui crée un espace personnel sécurisé de type sandbox dans votre téléphone, dans lequel vous pouvez cloner des applications et les isoler du reste du dispositif.

Cet outil est très pratique pour séparer les applications professionnelles des applications personnelles, pour dupliquer des applications et utiliser plusieurs comptes de la même application et pour empêcher certaines applications qui ne respectent pas vraiment la vie privée d’accéder à vos données personnelles.