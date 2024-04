J’utilise des téléphones Xiaomi depuis des années et voici la manière la plus rapide et sécurisée que je connaisse pour le déverrouiller.

Sûrement, il y a de nombreuses fois où vous déverrouillez vos téléphones tout au long de la journée et souvent, nous ne pouvons pas le faire aussi rapidement que nous le souhaiterions. Nous-mêmes avons dû essayer différentes combinaisons pour accélérer ce processus et le faire le plus rapidement possible, et nous avons trouvé la meilleure solution.

C’est pourquoi, dans cet article, nous voulons vous montrer quelle est la manière la plus rapide et sûre de déverrouiller nos téléphones mobiles grâce à l’utilisation de la reconnaissance d’empreintes digitales ou de la reconnaissance faciale, deux éléments qui peuvent être facilement configurés mais qui nécessitent un petit coup de pouce pour accéder plus rapidement au téléphone.

Comment déverrouiller un téléphone Xiaomi le plus rapidement possible

Dans ce cas, vous devez savoir que la meilleure façon de configurer votre appareil pour qu’il soit aussi sûr et fiable que possible lors du déverrouillage est d’utiliser la reconnaissance d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale en même temps, car si l’un ne fonctionne pas correctement, l’autre système le couvrira.

Cependant, malgré l’utilisation de ces éléments de biométrie, nos téléphones Xiaomi disposent d’une autre couche supplémentaire qui empêche un déverrouillage rapide de l’appareil et qui oblige à passer par l’écran de déverrouillage, mais c’est quelque chose que nous pouvons supprimer relativement facilement.

Pour ce faire, vous devez simplement suivre ces étapes :