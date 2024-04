Avec cette astuce simple de WhatsApp Web, vous pourrez lire un message sans que personne ne le sache

Voici comment vous pouvez lire les messages de WhatsApp Web sans que les expéditeurs ne le sachent

WhatsApp Web cache une fonction cachée qui vous permet de lire les messages sans que personne ne le sache

Malgré le fait que WhatsApp soit la plateforme de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, de nombreux utilisateurs ignorent le grand nombre de fonctions cachées que l’application appartenant à Meta cache et, pour cette raison, au fil du temps, nous avons révélé différentes astuces pour WhatsApp qui vous permettent, par exemple, de savoir si quelqu’un est en ligne sans avoir à ouvrir l’application ou à utiliser un chatbot IA appelé LuzIA pour transcrire les messages vocaux et ainsi connaître leur contenu sans les écouter.

Dans ce sens, il y a quelques mois, nous vous avons expliqué comment vous pouvez utiliser les widgets de l’application WhatsApp pour Android pour lire les messages sans que personne ne le sache, et aujourd’hui nous venons vous montrer comment vous pouvez faire la même chose avec WhatsApp Web, la version web du service de messagerie.

Voici comment vous pouvez facilement lire un message sur WhatsApp Web sans que personne ne le sache

Un avantage de WhatsApp Web est que vous pouvez lire les messages qui vous sont envoyés via le client de messagerie depuis n’importe quel ordinateur, peu importe son système d’exploitation (Windows, MacOS ou Linux), car cette version fonctionne via un navigateur Web et c’est tout ce dont vous avez besoin pour la faire fonctionner.

Mais vous avez certainement déjà demandé si vous pouvez lire un message sur WhatsApp Web sans que personne ne le sache, car vous ne pouvez pas y répondre à ce moment-là ou parce que vous ne voulez pas que d’autres personnes sachent que vous l’avez lu.

Eh bien, la version web de WhatsApp dispose d’une astuce simple qui vous permettra de lire des messages sur WhatsApp en mode incognito, et c’est quelque chose de vraiment simple, car tout ce que vous avez à faire pour lire un message sur WhatsApp Web sans que personne ne le sache est de placer le curseur de la souris sur la conversation que vous souhaitez lire.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, en plaçant le curseur de la souris sur une conversation, vous verrez une petite fenêtre contextuelle avec le contenu du dernier message non lu qui est arrivé à la conversation que vous avez sélectionnée.

Il est important de savoir que vous ne devez pas cliquer sur la conversation en question, car si vous le faites, le message sera marqué comme lu.

Évidemment, la principale limitation de cette fonction cachée de WhatsApp Web est qu’elle ne vous permet de lire que le dernier message non lu qui vous a été envoyé, mais le bon côté est que vous pourrez le faire sans laisser aucune trace de cette lecture.