6 astuces de Google pour photographier avec succès l’éclipse totale du Soleil du 8 avril

Si vous voulez prendre de bonnes photos de ce phénomène astronomique rare, ces simples recommandations de Google vous aideront à y parvenir

Google propose plusieurs astuces pour immortaliser avec succès l’éclipse solaire en utilisant l’un de ses Google Pixel / Photo de AndroAall

Ce lundi 8 avril, une éclipse totale du Soleil aura lieu et pourra être observée depuis différentes régions du monde. Si le phénomène est visible depuis votre ville et que vous souhaitez immortaliser le moment en le photographiant avec votre téléphone portable, Google souhaite vous aider à obtenir les meilleures prises de vue. Il le fait en partageant sur son site officiel 6 conseils de photographie que vous pouvez facilement mettre en pratique.

Les recommandations de Google sont axées sur ses téléphones portables Google Pixel, bien que nous vous informions que la plupart d’entre elles vous seront utiles même si vous avez un autre téléphone portable. Cette éclipse solaire ne se produira pas dans les mêmes conditions avant 20 ans, il vaut donc la peine de photographier ce moment pour s’en souvenir à l’avenir. Avant que la Lune ne cache le Soleil, n’oubliez pas de mettre en pratique ces conseils pour que vos photos soient parfaites.

Préparez le sac à dos avec les éléments nécessaires

La première chose à faire est bien sûr de préparer les éléments dont vous aurez besoin pour photographier l’éclipse solaire. D’une part, vous devrez avoir votre téléphone portable, comme nous l’avons mentionné, qui peut être ou non un Google Pixel. Ensuite, préparez également le chargeur et, si vous en avez un, une batterie externe qui pourra vous aider si votre smartphone se décharge. De plus, il est également important d’utiliser des filtres solaires, à la fois pour observer le Soleil et le photographier.

Entraînez-vous avec votre téléphone portable à l’avance

Pour obtenir de bonnes photos de l’éclipse solaire, vous devrez jouer avec les paramètres de l’appareil photo de votre téléphone portable. Cependant, ce n’est pas quelque chose que vous maîtrisez en quelques secondes, c’est pourquoi Google vous recommande de « vous entraîner, vous entraîner et vous entraîner » à l’avance afin de savoir manipuler l’appareil photo avec aisance lorsque le phénomène astronomique que vous souhaitez photographier se produira.

Michael Spect, responsable des produits de l’équipe Pixel Camera, recommande spécifiquement de pratiquer la prise de photos à différents moments de la journée pour recréer l’obscurité qui se produira lors de l’éclipse. De plus, il conseille de tester les paramètres plus avancés en mode professionnel, tels que l’ISO, le temps d’exposition, la mise au point ou la vitesse d’obturation.

Spect sait que photographier le Soleil peut être très difficile pour n’importe quel appareil photo, c’est pourquoi il a un conseil spécifique pour le faire avec succès. Cette recommandation consiste à mettre au point la zone où le ciel se confond avec le bord du Soleil et à verrouiller la mise au point pour qu’elle ne change pas. Si vous n’obtenez pas de bons résultats, continuez à vous entraîner jusqu’à les obtenir.

Évitez les vibrations accidentelles

Pour réussir à photographier l’éclipse totale du Soleil de ce 8 avril, il est essentiel d’éviter les vibrations accidentelles. Vous pouvez y parvenir en utilisant un trépied, un conseil couramment recommandé lorsqu’il s’agit de prendre des photos avec un téléphone portable. Si vous n’avez pas de trépied ou si vous ne voulez pas vous charger sur le lieu où vous allez prendre des photos, vous pouvez poser le téléphone portable dans un endroit fixe et utiliser le retardateur pour prendre des photos avec stabilité.

Une autre recommandation que nous donne Google est d’utiliser l’aide d’une montre connectée pour prendre des photos à distance. Les montres Pixel et autres montres connectées disposent d’une fonction qui permet de contrôler l’appareil photo du téléphone portable à distance. Ainsi, vous pouvez laisser votre smartphone dans un endroit stable et déclencher l’obturateur depuis la montre connectée, ce qui évitera les mouvements qui pourraient gâcher les images.

Laissez le téléphone faire son travail

Cette recommandation de Google est spécifiquement axée sur la photographie avec le Google Pixel. En effet, les téléphones de la marque disposent de certaines fonctions qui modifient automatiquement les paramètres en fonction des changements des conditions lumineuses. C’est pourquoi Google conseille de laisser le téléphone faire son travail, car dans certaines situations, il sera préférable que lui-même modifie les paramètres plutôt que nous les modifions manuellement.

Prenez des risques et faites des photos créatives

Un autre conseil de Google pour photographier l’éclipse solaire est de faire preuve de créativité. Au lieu de prendre la photo classique avec le Soleil juste au centre, vous pouvez utiliser la règle des tiers en utilisant la grille de l’application de l’appareil photo. En plus de photographier l’éclipse, vous pouvez également immortaliser des moments liés au phénomène. Par exemple, vous pouvez capturer les réactions de surprise des personnes qui vous entourent.

Profitez du moment

« Nous vivons souvent nos vies en regardant à travers un objectif, alors souvenez-vous de capturer des images, mais arrêtez-vous aussi et regardez-les de vos propres yeux ! », explique Michael Spect pour conclure. Par conséquent, n’oubliez pas de photographier l’éclipse, mais aussi de la regarder avec vos propres yeux, car il s’agit d’un événement qui ne se reproduira pas de sitôt. Bien sûr, utilisez les filtres solaires appropriés pour profiter du moment sans endommager votre vue.