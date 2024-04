8 bonnes applications de podcasts que vous pouvez utiliser maintenant que Google Podcasts a cessé de fonctionner

Si vous utilisez régulièrement Google Podcasts et que vous recherchez une alternative pour écouter vos podcasts, voici les meilleures options que vous trouverez à la fois sur le Google Play Store et l’App Store.

L’application Pocket Casts sur un Samsung Galaxy S24 / Photo : AndroAall

Tant le Google Play Store que l’App Store d’Apple regorgent d’applications gratuites pour écouter des podcasts, mais sans aucun doute, l’une des plus populaires, surtout sur Android, est Google Podcasts, un lecteur de podcasts qui a déjà cessé de fonctionner aux États-Unis et qui le fera dans le reste du monde le 29 juillet prochain.

Pour cette raison et parce que nous aimons être prévoyants, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 lecteurs de podcasts gratuits pour Android et iOS, certains d’entre eux étant disponibles sur les deux plateformes, qui sont vraiment bons et même plus complets que l’application déchue de la grande G.

Voici les meilleures alternatives à Google Podcasts sur Android et iOS

Si vous écoutez régulièrement des podcasts et que vous utilisiez Google Podcasts, continuez à lire car nous allons vous présenter les 8 meilleures applications de podcasts pour votre téléphone Android et votre iPhone. Elles offrent toutes une grande variété de fonctionnalités très utiles et, de plus, elles sont gratuites.

Pocket Casts

Spotify

Castbox

Podbean

Podcast Addict

AntennaPod

Overcast

Castro

Pocket Casts

Pocket Casts est sans aucun doute l’une des meilleures applications de podcasts pour Android et iOS, car ce lecteur de podcasts complet offre de nombreuses options de configuration et vous permet de vous abonner à n’importe quel programme de manière facile et rapide, de créer des listes de lecture automatiques, de modifier la vitesse de lecture et le niveau de volume d’un épisode, et de synchroniser tous vos podcasts entre différents appareils tels que les téléphones, les tablettes, les montres et les voitures avec Android Auto et CarPlay.

Pocket Casts est une application gratuite que vous pouvez télécharger à la fois sur votre Android et votre iPhone grâce aux liens directs vers le Google Play Store et l’App Store que nous vous laissons ci-dessous.

Spotify

Bien que Spotify se concentre principalement sur la musique, nous ne pouvions pas ne pas l’inclure dans cette liste, car ces dernières années, cette application a beaucoup misé sur les podcasts et cela se voit grâce à son catalogue de programmes exclusifs qui sont vraiment intéressants.

De plus, avec Spotify, vous pourrez écouter vos podcasts préférés à la vitesse qui vous convient, découvrir de nouveaux programmes grâce aux recommandations de l’application et trouver n’importe quel podcast en quelques secondes grâce à son puissant moteur de recherche.

Castbox

Une autre des applications de podcasts disponibles sur Android et iOS que vous devriez essayer est Castbox, un lecteur de podcasts qui se distingue par son design épuré, son interface extrêmement intuitive et son vaste catalogue de programmes comprenant plus de 95 millions d’épisodes de podcasts et d’audiolivres dans 70 langues différentes.

De plus, cette application de podcasts vous offre des recommandations personnalisées basées sur votre historique d’écoutes et met à votre disposition une série d’outils qui vous faciliteront la tâche de démarrer votre propre podcast.

Podbean

La dernière application de podcasts de cette liste, disponible sur Android et iOS, est Podbean, un lecteur de podcasts doté de fonctionnalités telles que une vitesse intelligente, une augmentation du volume, une lecture avancée ou une minuterie d’arrêt, et qui propose un portefeuille vraiment étendu de programmes et d’épisodes, qui par ailleurs, sont organisés par thèmes, catégories et tendances pour vous faciliter la recherche du contenu que vous recherchez.

De plus, Podbean vous offre également des recommandations personnalisées basées sur vos écoutes, vous permet de créer des listes de lecture personnalisées et est compatible avec Chromecast et les enceintes Amazon Alexa.

Podcast Addict

Le deuxième lecteur de podcasts le plus populaire sur le Google Play Store est Podcast Addict, une application qui vous permet non seulement d’écouter des épisodes de podcasts, mais aussi d’audiolivres, de radio en direct et de vidéos de plateformes comme YouTube et Twitch.

Et ce n’est pas tout, car cette application gratuite vous permet d’automatiser le processus de création de votre liste de lecture grâce à des fonctionnalités telles que le téléchargement automatique des épisodes ou leur ajout à votre liste en fonction du niveau de priorité que vous avez configuré auparavant, et elle vous permet également de créer une liste de lecture secondaire, totalement indépendante de la principale, pour rattraper les podcasts en retard.

AntennaPod

AntennaPod est un lecteur de podcasts open source qui propose plus de fonctionnalités que Google Podcasts, car il vous permet d’importer vos podcasts à partir d’un fichier OPML ou de les ajouter à partir de leur flux RSS, de configurer des téléchargements automatiques pour que les épisodes de vos podcasts préférés s’ajoutent automatiquement à votre liste de lecture, de modifier la vitesse de lecture de chaque épisode et de configurer une minuterie pour que l’application cesse de lire des podcasts après une certaine période de temps.

AntennaPod est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Google Play Store que nous vous proposons ci-dessous, et son code est totalement libre et hébergé sur GitHub pour que tout le monde puisse contribuer à son développement.

Overcast

Overcast est sans aucun doute l’une des applications de podcasts les plus populaires sur iOS, comme en témoignent les nombreux prix qu’elle a reçus, tels que le choix de l’éditeur de l’App Store, et les excellentes critiques qu’elle a obtenues de médias spécialisés tels que The Verge, TechCrunch ou 9to5Mac, entre autres.

Overcast est un lecteur de podcasts simple et puissant qui se distingue par son interface simple et intuitive et qui vous permet de télécharger les épisodes d’un programme pour les écouter hors ligne, de créer des listes de lecture personnalisées avec des filtres intelligents et des priorités par podcast, de découvrir de nouveaux podcasts grâce à ses recommandations personnalisées, de configurer la vitesse de lecture pour chaque épisode ou programme et de normaliser le niveau sonore grâce à la fonction Voice Boost.

Castro

Et nous terminons cette liste d’applications alternatives à Google Podcasts avec Castro, une application de podcasts qui est également exclusive à iOS et qui mise sur une conception élégante et stylisée ainsi que sur un ensemble de fonctionnalités qui facilite le suivi et la gestion de nombreux programmes en même temps.

Mais ce qu’il y a de plus intéressant avec Castro, c’est qu’il fonctionne de manière similaire à une application de messagerie électronique, car tous les nouveaux épisodes sont stockés dans une boîte de réception et c’est là que vous décidez quels épisodes vous voulez ajouter à votre liste de lecture et lesquels vous voulez archiver sans les écouter.

De plus, cette application gratuite dispose d’une fonctionnalité appelée « Top Picks » qui identifie automatiquement vos podcasts préférés et ajoute les épisodes correspondants en haut de votre file d’attente de lecture.