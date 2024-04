Tu ne le croiras pas mais sur ton Xiaomi se trouve une ITV secrète intégrée sous forme de menu caché

Il est surprenant de voir la quantité d’options, de fonctions et d’applications différentes qu’un système d’exploitation mobile possède, tant et si bien que nous n’en utilisons souvent que la moitié, voire moins, dans de nombreux cas. Comme le menu secret que HyperOS et MIUI « cachent », une véritable ITV pour votre Xiaomi, Redmi ou POCO.

Il s’agit du menu CIT, une fonction cachée qui vous permet de connaître l’état de chaque composant de votre smartphone, d’effectuer des tests de diagnostic pour vérifier si l’écran tactile ou le micro fonctionnent correctement, et bien d’autres choses destinées principalement aux programmeurs et aux développeurs. Accéder à ce menu est facile, et nous allons vous montrer certaines de ses avantages.

Le menu caché de MIUI et HyperOS sur votre Xiaomi, comment accéder au CIT de Xiaomi

Si vous avez MIUI 13, que vous utilisez encore MIUI 14 ou que vous avez déjà mis à jour vers HyperOS, vous pouvez accéder au menu CIT sur votre téléphone Xiaomi, véritable banc d’essai pour ajuster, vérifier et voir si chaque élément de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi fonctionne ou non.

Voici ce que vous devez faire :

Déverrouillez ou allumez votre téléphone et ouvrez les paramètres – la manière la plus rapide est de faire glisser votre doigt de haut en bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, puis appuyez sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure Ouvrez le premier paramètre, « À propos du téléphone » Voyez-vous l’option appelée « Informations détaillées et spécifications » (dans MIUI 13, c’est « Toutes les spécifications »)? Cliquez dessus Recherchez « Version du noyau » et cliquez dessus. Rien ne se passe ? C’est parce que vous devez appuyer plusieurs fois. Maintenant, le menu CIT est devant vous.

Les 37 tests du CIT de MIUI / HyperOS

En cliquant sur chaque composant, nous aurons les informations nécessaires sur son état. Si vous ne prévoyez pas d’acheter ou de vendre, le menu CIT peut également être utile pour savoir si quelque chose ne fonctionne pas correctement si vous avez remarqué un dysfonctionnement sur votre téléphone. Il y a au total 37 éléments.

Vérifier tous ces éléments peut être une tâche longue (voire compliquée), mais seul le menu CIT est capable de réaliser cette vérification exhaustive sur chaque composant de notre appareil, qu’il y ait eu un dysfonctionnement ou non. Si tout va bien, votre téléphone Xiaomi devrait fonctionner comme au premier jour.

Informations sur le logiciel et le numéro IMEI du téléphone

Vérification de la carte SIM

Test du moteur de vibration

Test du clavier

Test de la LED de notification

Échantillonnage tactile du capteur

Test de l’écran

Haut-parleur supérieur et inférieur

Test du microphone supérieur et inférieur

Test des écouteurs connectés

Exploration de la connexion Wi-Fi

Exploration Bluetooth

Capteur d’accéléromètre

Gyroscope

Capteur magnétique

Capteur de proximité

Test de charge

Test du connecteur OTG

Test de la radio FM

Test du capteur d’empreintes digitales

Capteur de luminosité

Caméra frontale

Caméra arrière

Compatibilité avec la carte MicroSD

Indicateur de batterie

Test NFC

Faites attention à ce que vous touchez

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un menu avec des options destinées aux experts et aux personnes qui connaissent ces fonctions. Si ce n’est pas votre cas, si vous ne souhaitez pas modifier quoi que ce soit parce que votre smartphone fonctionne bien, ou si vous avez peur de jouer avec cette section au cas où vous toucheriez quelque chose que vous ne devriez pas, il vaut mieux ne pas y accéder, ou prendre des captures d’écran des paramètres la première fois que vous entrez, au cas où vous auriez besoin de les restaurer.