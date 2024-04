Vous devez essayer cette application météo sur votre téléphone portable : gratuite, open-source et avec un design exquis

Breezy Weather est une application météo pour Android qui se distingue par son design basé sur Material You et par sa grande variété de fonctionnalités vraiment utiles.

Voici à quoi ressemble l’interface de Breezy Weather sur un Samsung Galaxy S24 / Photographie : David Freire

Malgré la grande variété d’applications météo pour Android que vous pouvez trouver sur le Google Play Store, la plupart d’entre elles optent pour un modèle freemium, ce qui signifie qu’elles sont gratuites, mais qu’elles incluent de la publicité et des achats intégrés, ce qui peut à long terme nuire à l’expérience utilisateur, surtout si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas payer.

C’est pourquoi nous venons vous parler aujourd’hui d’une nouvelle application météo pour Android open source qui est entièrement gratuite, qui ne contient ni publicité ni achats in-app et qui bénéficie d’un design vraiment soigné. Voici tout ce que vous devez savoir sur Breezy Weather.

Breezy Weather : un design exquis, des informations météorologiques précises et complètes, entièrement personnalisable

La première chose qui attire l’attention avec Breezy Weather est son design, car cette application open source opte pour une interface basée sur Material You, le langage esthétique qui a fait ses débuts lors de la Google I/O de 2021 avec Android 12 et qui est venu remplacer l’ancien « Material Design ».

Ainsi, une fois que nous aurons configuré un emplacement et les paramètres des différentes sources météorologiques selon nos préférences et que nous aurons accordé les autorisations nécessaires à l’application, nous verrons un écran principal avec des couleurs vives et réalistes, et des animations qui varieront en fonction de l’état du temps, où nous verrons la température en taille grande en haut de l’écran, juste en dessous nous verrons l’état du temps (ensoleillé, pluvieux, nuageux, etc.) et quatre onglets nous indiqueront la sensation thermique, la vitesse du vent, l’indice UV (rayonnement ultraviolet) et le taux d’humidité.

De plus, si nous faisons glisser l’écran d’accueil de Breezy Weather vers le haut, nous verrons une série de cartes que nous pouvons organiser et placer selon nos préférences depuis le menu de configuration de l’application.

Par défaut, la première carte que nous verrons affichera les alertes météorologiques et les prévisions météorologiques du jour, une autre affichera les prévisions par heures et une troisième contiendra des informations très complètes sur la qualité de l’air.

De plus, si nous continuons à faire défiler vers le haut, nous trouverons trois autres cartes : la première contiendra tous les détails de la dispersion du pollen, ce qui est très pratique pour ceux qui souffrent d’allergies, la deuxième montrera les horaires du lever et du coucher du soleil et la troisième nous fournira des informations supplémentaires sur l’état du temps, telles que le point de rosée, la pression atmosphérique, la visibilité et le pourcentage de nuages couvrant le ciel.

En plus du design, un autre aspect que nous avons beaucoup apprécié avec Breezy Weather est la grande variété d’options qu’elle offre, car si vous accédez à ses paramètres, vous pourrez personnaliser le thème et les icônes de l’application, configurer l’ordre des cartes et les données affichées par celles-ci, ajuster les sources météorologiques comme vous le souhaitez et même activer un widget dans le volet des notifications pour avoir toujours les informations météo à disposition et pouvoir accéder à l’application depuis cette notification.

Breezy Weather est une application entièrement gratuite, mais comme c’est souvent le cas avec de nombreuses applications open source, elle n’est pas disponible sur Google Play. Donc, pour la télécharger, vous devrez le faire depuis son dépôt officiel sur GitHub, dont le lien direct est disponible ci-dessous. À cet égard, nous vous recommandons de télécharger le fichier qui se termine par _gplay.apk, car c’est la version qui est optimisée pour mieux fonctionner sur les terminaux avec le store d’applications de Google.