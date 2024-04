Ce seraient les iPhones compatibles avec iOS 18

Une nouvelle prédiction assure qu’iOS 18 sera compatible avec les mêmes iPhone qu’iOS 17

Ces iPhone seront compatibles avec iOS 18

Apple a annoncé la WWDC 2024 il y a quelques semaines, ce qui signifie que nous savons déjà quand iOS 18 sera présenté : le 10 juin prochain. Cela implique qu’il reste moins de deux mois avant de connaître ses nouveautés en matière d’intelligence artificielle, le renouvellement de Siri, le possible redesign à la manière de visionOS et les ajustements de personnalisation de l’écran d’accueil.

Cependant, il reste également moins de deux mois avant de savoir quels iPhones seront compatibles avec iOS 18. Nous avons déjà plusieurs rumeurs à ce sujet, et les deux sont très encourageantes quant à la compatibilité de cette nouvelle version. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, iOS 18 sera compatible avec de nombreux modèles d’iPhone.

Quels iPhones seront compatibles avec iOS 18 ?

Selon cette nouvelle prédiction prometteuse, iOS 18 serait compatible avec les mêmes iPhones qu’iOS 17, ce qui est une très bonne nouvelle. Voici la liste des iPhones compatibles avec iOS 18 :

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone SE 2020.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

Par conséquent, les iPhone XS et XR pourraient être mis à jour si les rumeurs se confirment. Nous devons prendre en compte le fait qu’il s’agit des modèles les plus incertains en raison du temps écoulé depuis leur sortie sur le marché. Il faut savoir qu’ils pourraient être compatibles, mais sans toutes les fonctionnalités qui seront ajoutées à iOS 18. Il est fort probable que les fonctionnalités les plus avancées en matière d’IA seront réservées aux modèles les plus récents.

Maintenant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre l’annonce officielle de la compatibilité, mais même si les modèles mentionnés quelques lignes plus haut ne seront finalement pas compatibles, il faut prendre en compte qu’ils continueront de recevoir des mises à jour de sécurité.