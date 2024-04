Ceci est la meilleure alternative à AirDrop que j’ai essayée : gratuit, sans publicité et compatible avec n’importe quel appareil

Si vous recherchez une application pour transférer des fichiers entre tous vos appareils, vous devriez essayer Arc

L’interface d’Arc, l’une des meilleures applications pour transférer des fichiers sans fil entre appareils

Google tente depuis plusieurs années de promouvoir l’utilisation de Quick Share (anciennement connue sous le nom de Nearby Share) en tant que système natif Android pour le transfert de fichiers entre différents appareils. Mais la technologie de Google présente toujours un grand inconvénient par rapport à AirDrop : sa prise en charge multiplateforme est limitée aux appareils Android, Windows et ChromeOS, et toutes les personnes utilisant des appareils Apple ne peuvent pas profiter de cette technologie.

C’est pourquoi il existe fréquemment des applications et des outils permettant de transférer des fichiers entre différents appareils de différentes marques, y compris Apple. Aujourd’hui est l’un de ces jours. En réalité, nous avons peut-être trouvé l’alternative définitive à AirDrop, compatible avec Android, Windows, macOS, iOS et iPadOS.

Arc est la meilleure alternative à AirDrop que vous pouvez utiliser sur Android

Le nom de l’application est Arc, et il s’agit d’un outil entièrement gratuit, sans frais d’utilisation, sans abonnement et sans publicité.

Il est possible de télécharger des versions d’Arc pour toutes les principales plateformes, y compris Windows, macOS, Android, iOS et iPadOS. Pour le moment, il n’y a pas de version pour Linux, mais ses créateurs assurent qu’ils travaillent sur son développement.

Une fois l’application téléchargée et installée, il sera possible de choisir le nom de notre appareil pour faciliter son identification. De plus, un code QR unique sera affiché, pouvant être scanné depuis d’autres appareils pour établir la connexion.

Arc permet de transférer des fichiers de tous types entre les appareils. De plus, il est possible de consulter l’historique des transferts pour vérifier quels fichiers et documents ont été envoyés précédemment. Il est également possible de garder des appareils de confiance afin de ne pas avoir à établir la connexion depuis le début à chaque fois que vous souhaitez effectuer un transfert.

Pour pouvoir envoyer des fichiers, les appareils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Dans nos tests, nous avons pu constater que le fonctionnement de l’application est excellent. Les transferts sont rapides et nous n’avons rencontré aucun problème de connexion. De plus, tous les transferts sont effectués de manière sécurisée avec un chiffrement TLS.

L’application est actuellement en phase bêta, et en tant que telle, certains fonctionnalités n’ont pas encore été mises en œuvre. Par exemple, il sera bientôt possible d’envoyer le même fichier à un groupe d’appareils de manière simple. De plus, l’application n’est actuellement disponible qu’en anglais, mais son interface est intuitive et facile à comprendre.