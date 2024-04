Comparaison entre le Motorola edge 40 neo et le Redmi Note 13 Pro 5G: différences et lequel est le meilleur milieu de gamme

Comparaison point par point du Motorola edge 40 neo et du Redmi Note 13 Pro 5G pour savoir lequel est le meilleur achat pour environ 400 euros

Le Motorola edge 40 neo en couleur bleue à gauche, le Redmi Note 13 Pro 5G en couleur noire à droite / Photos de AndroAall et AndroAall

Si vous recherchez un nouveau téléphone portable et que vous avez un budget d’environ 400 euros, le Motorola edge 40 neo et le Redmi Note 13 Pro 5G doivent figurer parmi vos candidats. Cependant, ces smartphones ont une telle qualité qu’il peut être difficile de choisir entre l’un ou l’autre. Pour vous aider, nous avons réalisé cette comparaison entre le Motorola edge 40 neo et le Redmi Note 13 Pro 5G dans laquelle vous découvrirez toutes leurs différences et lequel est le meilleur achat.

Avant de nous plonger plus en détail dans la comparaison, nous vous proposons un tableau des caractéristiques dans lequel vous pourrez voir les principales différences entre le téléphone Motorola et celui de Xiaomi. Cependant, il y a d’autres détails auxquels il faut prêter attention et qui ne sont pas visibles dans ce tableau, tels que les performances réelles des appareils, des aspects sur lesquels nous approfondirons dans les sections correspondantes.

Tableau comparatif des caractéristiques

Comparaison Motorola edge 40 neo vs Redmi Note 13 Pro 5G Caractéristiques Motorola edge 40 neo Redmi Note 13 Pro 5G Dimensions 159.63 x 71.99 x 7.89 mm 161.1 x 74.24 x 7.98 mm Poids 172 grammes 187 grammes Écran pOLED de 6.55 pouces

HDR10+

Résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

20:9 AMOLED de 6.67 pouces 1.5K (2712 x 1220 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale de 1800 nits

Corning Gorilla Glass Victus Densité de pixels 402 ppp 446 ppp Processeur MediaTek Dimensity 7030 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 RAM 12 Go 8/12 Go Système d’exploitation Android 13 MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 256 Go 128/256/512 Go Caméras 50 Mpx principal, 13 Mpx ultra grand-angle avec Macro Vision

Frontal de 32 MP Principal de 200 Mpx avec OIS, ultra grand-angle de 8 Mpx et macro de 2 Mpx

Frontal de 16 MP Batterie 5 000 mAh avec charge rapide de 68 W 5 100 mAh avec charge rapide de 67 W Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran, USB-C, haut-parleurs stéréo avec Dolby atmos, double haut-parleur, IP68 Double haut-parleur avec Dolby Atmos, port de 3,5 mm, double SIM, lecteur d’empreintes sous l’écran, NFC, Bluetooth 5.2 Prix de sortie 399 euros 379.99 euros

Design et écran

Il n’est pas nécessaire de creuser beaucoup pour trouver les premières caractéristiques de ces smartphones, car elles sont directement présentes dans leur design. Le Motorola edge 40 neo se distingue par son module rectangulaire pour les caméras arrière situé en haut à gauche, ainsi que par le logo de Motorola et un petit sceau où l’on peut voir la nuance Pantone à laquelle appartient la couleur de son dos.

Ce edge 40 neo a une finition en cuir végétalien dans ses versions de couleur (bleu, vert et orange), tandis que le modèle de couleur noire a une finition en polymère thermoplastique. Pour cette raison, les versions de couleur offrent une sensation plus « premium » au toucher. En ce qui concerne l’expérience d’utilisation, elle est très confortable grâce à l’épaisseur de 7,89 millimètres, au poids de 172 grammes et aux courbes de ses côtés.

D’autre part, le Redmi Note 13 Pro 5G dispose également d’un module spécifique pour ses caméras arrière, bien que celui-ci soit plus grand que celui du edge 40 neo et qu’il ait une forme carrée. Le reste du dos est beaucoup plus sobre que celui du Motorola, car il ne comporte qu’une petite sérigraphie avec le nom de Redmi. En ce qui concerne les couleurs, il est disponible en noir, en violet et en vert, des nuances plus discrètes que celles du Motorola edge 40 neo.

En ce qui concerne les dimensions, ce Redmi Note 13 Pro 5G a une épaisseur très similaire (7,98 millimètres), bien qu’il soit un peu plus lourd (187 contre 172 grammes) que le edge 40 neo. De plus, il a un écran plus grand (6,67 contre 6,55 pouces) et des côtés droits, ce qui rend sa manipulation moins confortable.

Nous passons à l’écran pour vous dire que le Redmi Note 13 Pro 5G sort vainqueur de ce combat. D’une part, le Motorola edge 40 neo est doté d’un écran OLED incurvé de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une netteté de 402 pixels par pouce.

D’un autre côté, le téléphone de Xiaomi est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2712 x 1220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une netteté de 446 pixels par pouce et une luminosité maximale de 1800 nits. La fluidité des images du Motorola est supérieure, mais celles du Redmi sont plus nettes et plus lumineuses, vous pourrez donc les voir mieux même en extérieur.

Hardware et performances

La comparaison nous amène également à analyser les processeurs qui animent le Motorola edge 40 neo et le Redmi Note 13 Pro 5G, et là encore nous trouvons des différences. Alors que Motorola fait confiance à MediaTek en choisissant le Dimensity 7030 comme processeur, Xiaomi place sa confiance en Qualcomm avec le Snapdragon 7 Gen 2. Dans la pratique, les deux processeurs offrent de bonnes performances générales, même lorsqu’ils sont confrontés à des tâches lourdes telles que les jeux.

Bien que la différence ne soit pas très grande, il est important de mentionner que les performances du Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 sont légèrement supérieures à celles du MediaTek Dimensity 7030. Par conséquent, les performances du Redmi Note 13 Pro 5G peuvent être légèrement meilleures. Il vous offre également plus d’options de configuration de mémoire -8 ou 12 Go de RAM ; 128, 256 ou 512 Go de stockage-, tandis que le Motorola edge 40 neo n’est disponible qu’avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

En ce qui concerne le système d’exploitation, les deux téléphones sont livrés avec Android 13 de base, bien que la différence soit que celui de Xiaomi est livré avec MIUI 14 en tant que surcouche de personnalisation. Celui de Motorola n’a pas de surcouche en tant que telle qui s’exécute au-dessus d’Android, il offre donc un système d’exploitation plus pur, même proche de celui disponible sur les téléphones Google Pixel.

Autonomie et chargement

Les différences entre les protagonistes de la comparaison sont minimes en ce qui concerne l’autonomie et le chargement. Le Motorola edge 40 neo est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui vous offrira environ 10 heures d’écran allumé, c’est-à-dire que vous pourrez l’utiliser pendant environ 2 jours si vous n’êtes pas très exigeant. La charge rapide qu’il prend en charge est de 68W, ce qui signifie que cette grande batterie se charge entièrement en environ 50 minutes.

La batterie du Redmi Note 13 Pro 5G est un peu plus grande, avec une capacité de 5 100 mAh, bien que cette différence se remarque à peine en pratique. Avec le téléphone de Xiaomi, vous bénéficierez également d’environ 10 heures d’écran allumé, c’est-à-dire environ 2 jours d’autonomie. Dans ce cas, le téléphone est compatible avec une charge rapide de 67W qui lui permet de recharger sa batterie à 100% en un peu plus de 40 minutes. Comme nous le voyons, les différences avec le edge 40 neo sont minimes dans ce domaine.

Caméras

Le Motorola edge 40 neo et le Redmi Note 13 Pro 5G semblent à nouveau différents en ce qui concerne le système de caméras. D’une part, le téléphone de Motorola dispose de 2 caméras arrière – une caméra principale de 50 MP et un ultra grand-angle de 13 MP -, avec une caméra frontale de 32 MP. D’autre part, celui de Xiaomi dispose de 3 caméras arrière – une caméra principale de 200 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP -, avec une caméra frontale de 16 MP.

En pratique, la caméra principale du Redmi Note 13 Pro 5G a une meilleure performance que celle du Motorola edge 40 Neo. Ce dernier prend des photos de bonne qualité, mais celles du Redmi Note sont excellentes. Cependant, le smartphone de Motorola remporte la victoire en ce qui concerne le capteur ultra grand-angle et la caméra frontale, car ils offrent de meilleurs résultats que les lentilles correspondantes du Xiaomi.

Motorola edge 40 neo vs Redmi Note 13 Pro 5G : lequel est le meilleur ?

Compte tenu de tout ce que nous avons découvert dans cette comparaison, nous pouvons dire que le Redmi Note 13 Pro 5G est un meilleur achat que le Motorola edge 40 neo. Son écran est plus net et plus lumineux, ses performances sont légèrement supérieures et son appareil photo principal pourrait très bien appartenir à un smartphone haut de gamme. De plus, il est moins cher, car il est déjà possible de trouver sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour moins de 400 euros.

Si vous souhaitez acheter ce Redmi Note 13 Pro 5G, nous vous recommandons de le faire sur Amazon, sur PcComponentes et sur la boutique officielle de Xiaomi, car c’est là que vous trouverez généralement les meilleures remises. De plus, il est également disponible dans différentes configurations de mémoire chez MediaMarkt et Ebay.

Redmi Note 13 Pro 5G

Motorola edge 40 neo

Avant de conclure cette comparaison, nous tenons à mentionner que le Motorola edge 40 neo est également un excellent achat en raison de son bon rapport qualité-prix. Comme nous l’avons vu, il a un design « premium » et très confortable, un écran qui offre une bonne visibilité, de bonnes performances et un système de caméras polyvalent. De plus, son logiciel se positionne devant celui du Redmi Note 13 Pro 5G, car il est plus pur.

Ce Motorola edge 40 neo a un prix de vente recommandé de 399 euros, bien qu’il soit généralement vendu autour de 350-360 euros sur Amazon, PcComponentes, MediaMarkt et Ebay.