10 applications nouvelles et gratuites pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Voici 10 applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play, mais qui sont vraiment utiles. N’hésitez pas à les essayer !

Applications sur un smartphone Android

Chaque semaine, de nombreuses applications gratuites pour Android de tous les types arrivent sur Google Play Store. Pour vous éviter de toutes les essayer une par une afin de déterminer celles qui en valent la peine et celles qui sont superflues, nous recueillons pour vous chaque samedi les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le store de Google au cours des dernières semaines, et nous vous les présentons pour que vous ne les manquiez pas.

Comme d’habitude, nous avons sélectionné une dizaine d’applications nouvelles et gratuites pour Android qui méritent d’être découvertes.

GroupLink: Groups Links For WA

La première application de cette liste est GroupLink, un outil simple qui facilite la recherche de groupes WhatsApp de toutes sortes de thèmes tels que l’amour, l’amitié, le divertissement, l’éducation, le divertissement, etc. en mettant à votre disposition les liens directs pour les rejoindre en un simple clic.

GroupLink est une application entièrement gratuite qui inclut de la publicité, mais qui n’a pas d’achats intégrés, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de payer pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Insta Downloader-Easy and Fast

Insta Downloader est une application gratuite avec des publicités qui vous permet de télécharger des photos, des vidéos, des stories et des reels de votre flux Instagram de manière rapide et simple. Il vous suffit de copier l’URL du contenu que vous souhaitez télécharger et de le coller dans cette application pour l’enregistrer sur votre appareil.

Escáner de PDF: Scan to PDF

Si vous êtes à la recherche d’une bonne application de numérisation pour Android, vous devriez essayer Escáner de PDF, un outil complet qui vous permet de numériser tout type de document et de le convertir en un fichier PDF, d’éditer le PDF résultant, de le sauvegarder dans votre service de stockage en nuage pour y accéder en permanence et de le partager facilement avec qui vous voulez via e-mail ou l’une de vos réseaux sociaux.

Escáner de PDF est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Bookpad

Bookpad est une application de prise de notes qui facilite la tâche de capturer rapidement et efficacement des informations importantes. Avec Bookpad, vous pouvez créer des notes avec les notes d’un cours ou d’une conférence, tenir votre propre journal ou écrire un livre de recettes, entre autres nombreuses options.

De plus, Bookpad vous permet de créer non seulement des notes, mais aussi des listes de tâches pour organiser votre quotidien, dispose d’une fonction de rappel qui vous envoie une notification pour vous rappeler de prendre une note à un moment précis de la journée, et est capable de générer facilement une sauvegarde de toutes vos notes pour les récupérer ultérieurement.

Lightening Wallpapers

Si vous êtes de ceux qui aiment personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone avec des fonds d’écran uniques et originaux, vous devriez essayer Lightening Wallpapers, une application gratuite qui vous offre un large catalogue de fonds d’écran vibrants et dynamiques inspirés par la puissance des éclairs et des éclairs.

IA Chat: Chatbot Asistente

IA Chat est un puissant chatbot avec intelligence artificielle qui vous permet de résoudre facilement et précisément toutes vos questions, de générer des images totalement originales à partir d’un texte que vous rédigez et d’obtenir des résumés complets de documents PDF.

Mais ce n’est pas tout, car IA Chat vous offre également un assistant d’écriture qui vous aide à rédiger tous types de textes et à créer vos propres histoires pour un récit ou un livre.

IA Chat est une application gratuite sans publicité, mais qui propose des achats in-app allant de 6,49 euros à 54,99 euros.

Remove It

Remove It est une application de retouche photo simple pour Android qui vous permet d’éliminer facilement des personnes ou des objets indésirables d’une photo.

Cette application dispose d’une interface très propre et intuitive et est très facile à utiliser. Il vous suffit d’ouvrir la photo que vous souhaitez modifier, de sélectionner l’objet que vous souhaitez supprimer et de laisser l’IA le supprimer de la photo.

EasyChat: Direct chat for WA

EasyChat est une application gratuite qui se connecte à votre compte WhatsApp pour vous permettre de maintenir des conversations directes et sécurisées avec d’autres personnes via l’application de messagerie, sans avoir besoin de sauvegarder leur numéro de téléphone dans vos contacts.

EasyChat est une application entièrement gratuite, sans publicités ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Clap to Find My Phone

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous permet de retrouver votre téléphone lorsque vous ne savez pas où vous l’avez laissé simplement en tapant des mains ou en sifflant. En faisant cela, l’appareil mobile émettra une alarme sonore et allumera automatiquement la lampe de poche pour que vous puissiez le localiser même dans des situations de faible luminosité.

MindCraft

La dernière nouvelle application Android que nous vous recommandons est MindCraft, un outil gratuit qui vous propose un large éventail de jeux conçus pour améliorer votre agilité intellectuelle, votre mémoire et votre capacité d’attention, tels que des défis mathématiques, des mots croisés, des sudokus ou des jeux de cartes.