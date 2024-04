Qu’est-ce que Display Port et pourquoi est-il important si vous voulez connecter votre Xiaomi à une télé ?

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui, la connexion la plus répandue lorsque nous voulons connecter quelque chose en externe à nos télévisions Xiaomi est le connecteur HDMI, mais cela ne veut pas dire qu’il est le seul sur le marché. En réalité, depuis 2007, nous avons le connecteur DisplayPort, une norme qui améliore la résolution de l’image que nous pouvons transmettre et qui est idéale pour connecter le téléphone à la télévision.

La version la plus récente du DisplayPort (la 2.0) offre une bande passante de 77,4 Gbit/s et nous permet d’atteindre une résolution maximale de 8K (7.680 x 4.320 pixels) avec HDR à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 4K HDR à 144 Hz et deux moniteurs simultanément à une résolution 5K à 60 Hz, ce qui place ses capacités bien au-dessus de ce que peut offrir le HDMI dans ses versions les plus standard.

Un connecteur peu connu mais extrêmement capable

Comme nous l’avons dit, la connexion DisplayPort n’est pas aussi répandue que le HDMI et en réalité, aucun des téléviseurs intelligents vendus par Xiaomi en France n’est équipé de cette connectivité. Cependant, les moniteurs tels que le Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″ ou le Xiaomi Monitor 4K de 27″ peuvent profiter de ce connecteur pour tirer parti de toutes ses capacités, et c’est quelque chose que nous pouvons utiliser.

La principale différence que vous allez trouver entre ces deux connexions est leur forme physique. Le connecteur DisplayPort est différent de chaque côté, tandis que le connecteur HDMI est totalement symétrique, donc chacun doit être inséré dans une fente différente. Cependant, si nous optons pour le DisplayPort, nous pourrons atteindre des résolutions bien supérieures et des taux de rafraîchissement qui s’adaptent beaucoup mieux à nos smartphones, ce que le HDMI ne peut pas toujours faire.

C’est pourquoi, si vous avez un moniteur ou une télévision avec ce type de connecteur, il est intéressant de se procurer un câble USB-C vers DisplayPort pour pouvoir profiter de toutes les capacités de votre smartphone, car son prix est très similaire à celui d’un câble HDMI et les avantages sont clairs lors de la transmission du contenu vers notre moniteur.