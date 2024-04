watchOS 11: une nouvelle rumeur affirme que voici la liste des Apple Watch compatibles

Nous savons déjà quels seraient les Apple Watch compatibles avec watchOS 11

watchOS 11 sera présenté lors de la WWDC 2024 le 10 juin prochain et la question que nous nous posons tous est : quels modèles d’Apple Watch seront compatibles avec cette nouvelle version? Bien que nous puissions avoir une idée de ceux qui pourraient l’être si nous nous basons sur ce qu’Apple a fait les années précédentes, rien n’est encore clair.

Cependant, les premières rumeurs commencent déjà à circuler sur le sujet et nous disent quels modèles d’Apple Watch seront compatibles avec watchOS 11. Dans ce cas, comme nous le verrons ci-dessous, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, contrairement à iOS 18, car la liste des modèles compatibles inclurait tous les iPhone compatibles avec iOS 17.

Quels modèles d’Apple Watch seront compatibles avec watchOS 11

Pour le moment, tout semble indiquer dans la même direction : l’Apple Watch Series 4 ne sera pas compatible avec watchOS 11. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que les Apple Watch compatibles avec watchOS 11 seraient le Series 5 et les modèles suivants. C’est quelque chose d’étrange, car l’Apple Watch Series 4 et Series 5 ont le même processeur.

Cependant, bien que l’Apple Watch Series 4 et Series 5 aient le même processeur, le Series 5 a introduit des améliorations telles qu’un écran toujours actif, plus de stockage et une boussole. Si nous prenons en compte ces améliorations, il est possible que la rumeur soit vraie. Mais c’est également quelque chose à considérer.

Nous en savons encore peu sur watchOS 11 pour le moment. Nous savons seulement que ce sera une mise à jour mineure, avec très peu de changements, car les changements seront visibles sur l’Apple Watch Series 10, qui introduira de nouvelles fonctionnalités de santé telles que la mesure de la pression artérielle ou la détection de l’apnée du sommeil, ainsi qu’un nouveau design qui apportera un nouveau système magnétique pour les bracelets.

Lors de la WWDC 2024, nous verrons non seulement watchOS 11, mais aussi iOS 18 avec ses fonctionnalités d’IA et un assistant rénové, macOS 15, tvOS et une nouvelle version de visionOS, entre autres choses. Ce sera un événement axé sur le logiciel, mais qui sait, peut-être verrons-nous aussi quelques nouveautés matérielles.