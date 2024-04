Ton téléphone Xiaomi cache un outil de productivité que tu ne connais probablement pas

On va vous expliquer comment activer la barre latérale sur votre smartphone Xiaomi et tout ce que vous pouvez faire avec

La barre latérale de MIUI sur un POCO F3 / Photographie : David Freire

Il est bien connu que MIUI classique ainsi que le récent HyperOS cachent de nombreuses fonctions cachées qui vous permettent d’améliorer les performances de votre smartphone et d’augmenter son autonomie, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le système d’exploitation de Xiaomi dispose également d’un outil pratique qui améliorera votre productivité.

Nous parlons de la barre latérale, une fonction de MIUI et HyperOS que nous allons vous expliquer ci-dessous ce qu’elle est, à quoi elle sert et comment l’activer sur votre Xiaomi.

Qu’est-ce que la barre latérale de MIUI/HyperOS et à quoi sert-elle

La barre latérale est une fonctionnalité native de MIUI et HyperOS qui vous permettra de mieux gérer le multitâche sur votre Xiaomi, car il s’agit d’une barre située sur un des côtés de votre écran d’accueil à partir de laquelle vous pourrez ouvrir plusieurs applications dans des fenêtres flottantes sur le bureau de votre téléphone, que vous pourrez à la fois déplacer et redimensionner.

Ainsi, la barre flottante de votre Xiaomi vous permet d’accéder à toutes les applications installées sur votre téléphone, de plus, il est possible de la personnaliser avec les applications que vous utilisez le plus pour qu’elles apparaissent en haut de celle-ci. Pour cela, il vous suffit de faire défiler vers le bas de la barre latérale, de toucher le bouton avec le signe « + » et de sélectionner toutes les applications que vous souhaitez ajouter à cette barre.

Une fois ajoutées à la barre latérale, à partir de ce même menu d’édition, vous pourrez les réorganiser à votre guise dans celle-ci en maintenant votre doigt appuyé et en les faisant glisser vers la position souhaitée à l’intérieur de la barre.

De même, si vous maintenez un appui long sur la barre latérale sans la déployer, vous pourrez la déplacer sur l’écran, la changer de côté et la placer plus haut ou plus bas sur l’un ou l’autre des côtés du bureau.

Comment activer la barre latérale sur votre téléphone Xiaomi

Pour activer la barre latérale sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au panneau « Réglages » de votre téléphone Xiaomi

Rendez-vous dans la section Paramètres supplémentaires

Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section Fenêtres flottantes

Cliquez sur l’option Barre latérale

Appuyez sur le bouton Toujours afficher

En faisant cela, la barre latérale sera toujours visible sur l’écran d’accueil de votre smartphone Xiaomi, mais si vous souhaitez qu’elle n’apparaisse que dans certaines situations, vous pouvez désactiver le bouton Toujours afficher et activer les options Afficher pendant que vous jouez et/ou Afficher pendant la lecture vidéo.

De plus, depuis la section « Personnalisation » qui apparaît en bas, vous pourrez configurer avec quelles applications de jeux ou de vidéos vous souhaitez afficher la barre latérale.