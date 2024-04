La batterie de ton téléphone portable Samsung ne dure pas longtemps ? Ce simple truc t’aidera à y remédier

Si la batterie de votre téléphone portable Samsung se décharge très rapidement, cette astuce simple vous permettra de savoir quelles applications consomment la batterie et de les fermer directement

Cette astuce simple vous permettra de résoudre les problèmes potentiels avec la batterie de votre téléphone portable Samsung / Photographie de Juan Antonio Morales

Si vous possédez un téléphone portable Samsung et que la batterie dure moins longtemps que prévu, cet article vous expliquera une astuce simple qui vous permettra de résoudre le problème. En particulier, cette fonctionnalité cachée dans les terminaux Samsung fonctionne pour trouver les applications qui consomment trop de batterie, vous pourrez ainsi les fermer directement et retrouver une autonomie prolongée.

Ces applications fonctionnant en arrière-plan sont généralement l’une des principales causes de la décharge rapide de la batterie de votre smartphone. Par conséquent, cet outil Samsung qui vous aide à les détecter en quelques étapes simples est extrêmement utile. Nous l’avons déjà testé sur notre téléphone Samsung, nous pouvons donc vous expliquer en détail comment y accéder.

Comment savoir quelles applications consomment la batterie de votre téléphone portable Samsung

Si la batterie de votre téléphone portable Samsung a récemment commencé à poser des problèmes, le problème pourrait être causé par des applications fonctionnant en arrière-plan sans que vous le sachiez. Samsung est conscient que ces applications peuvent vider la batterie du téléphone, c’est pourquoi il a créé un outil qui vous montre directement lesquelles sont ces applications et vous permet de les fermer directement.

En plus d’être très utile, cette fonctionnalité est très facile à trouver dans les paramètres de l’appareil. Voici les étapes à suivre sur votre smartphone Samsung.

Ouvrez l’application « Paramètres« . Accédez à la section « Entretien de l’appareil« . Faites défiler vers le bas et entrez dans « Diagnostic« . Appuyez sur « Diagnostic de la consommation de la batterie« . Analysez quelles sont les applications qui consomment beaucoup de batterie et fermez-les.

Les captures d’écran précédentes ont été réalisées sur un Samsung Galaxy A35 avec le système d’exploitation One UI 6.1 basé sur Android 14. Cependant, cet outil est disponible sur les téléphones Samsung avec des versions antérieures de One UI. Comme vous pouvez le voir sur la dernière image, dans notre cas, le téléphone n’a détecté aucune application consommant trop de batterie. Si de telles applications plus exigeantes existaient, elles apparaîtraient sur cet écran.

Une fois que vous connaissez les applications qui vident la batterie, il vous suffit de les fermer pour que l’autonomie du téléphone redevienne normale. Si vous souhaitez confirmer que tout fonctionne correctement, vous pouvez également effectuer un diagnostic général de votre téléphone portable Samsung avec un réglage secret similaire. Vous pourrez ainsi vérifier si l’état de la batterie est correct, ainsi que l’état de la NFC, de la carte SIM et même des capteurs.

Enfin, si une autonomie prolongée est primordiale pour vous, nous vous recommandons également de chercher parmi les téléphones portables Samsung disponibles sur le marché. Ainsi, vous pourrez bénéficier jusqu’à 2 jours d’utilisation avec une seule charge et de fonctionnalités aussi intéressantes que celle que vous avez découverte dans cet article.