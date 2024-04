Refroidissez la maison en 30 secondes ou chauffez-la en 1 minute : le nouvel air conditionné de Xiaomi est une bête avec IA

Maintenant que nous avons un œil sur la chaleur – et quelle chaleur il fait – il est temps de regarder les climatiseurs. Les prévisions indiquent que 2024 sera plus chaud que 2023 à l’échelle mondiale, il est donc préférable de se préparer avant qu’il ne arrive. Xiaomi a pris note et a présenté son nouveau climatiseur.

Le Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP est un climatiseur mural au design épuré qui a remporté le prix Red Dot Design Award. Son unité intérieure mesure seulement 840×311×200 mm et son unité extérieure mesure 860×551×331 mm. Il a un APF (Facteur de Performance Annuel) de 5,65, ce qui se traduit par une économie d’énergie annuelle estimée à 361 kWh par rapport au modèle national standard à trois niveaux d’efficacité énergétique.

Il ne prend que 30 secondes pour refroidir une pièce et utilise l’IA

Avec une grande rapidité en termes de capacité, le meilleur de ce climatiseur est qu’il ne prend que 30 secondes pour refroidir une pièce et 60 secondes pour la réchauffer. Il dispose également d’une technologie de refroidissement anti-soudaine pour une expérience utilisateur plus confortable. Xiaomi affirme que le niveau sonore de fonctionnement est de seulement 18 décibels, ce qui en réalité une option silencieuse pour les chambres à coucher.

Equipé de fonctions intelligentes Lingyun Smart Control Engine, l’appareil est conçu pour réguler avec précision la température et optimiser l’utilisation de l’énergie en utilisant des algorithmes d’apprentissage profond basés sur le cloud. Il prend également en charge les mises à jour OTA de liaison complète pour les améliorations futures.

La climatisation dispose d’un compresseur de nouvelle génération à 8 pôles et 12 encoches pour un bruit réduit et une durée de vie plus longue. Il dispose également d’un condensateur à double rangée pour un échange de chaleur accru et d’un distributeur conique pour améliorer le chauffage.





Prix du Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP

Avec un taux de stérilisation de 99,9% et des fonctions d’auto-nettoyage pour l’unité intérieure et extérieure, l’unité intérieure utilise une technologie de séchage à haute température pour éliminer la poussière après un processus de nettoyage en plusieurs étapes. L’unité extérieure dispose d’un nettoyage du condensat pour éliminer la poussière de l’échangeur de chaleur et d’une stérilisation à haute température de 56 °C à des fins antibactériennes et antimoisissures.





L’appareil est doté d’un panneau mate résistant aux intempéries pour une durabilité accrue et d’un écran LED circulaire affichant les réglages et la température de la climatisation. De plus, il comprend un capteur photosensible intégré pour régler intelligemment la luminosité et créer un environnement confortable pour dormir. Il est disponible en blanc et peut être contrôlé via l’application Mi Home, la télécommande, Xiaomi HyperOS Smart Connect ou des commandes vocales.

Et combien ça coûte ? Le Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP est vendu au prix de 2 399 yuans, soit 306 euros au taux de change.

Via | Gizmochina