La fin d’une ère : l’iPhone 6 Plus est désormais un dispositif obsolète pour Apple

Si vous avez toujours votre iPhone 6 Plus, c’est peut-être le bon moment de lui trouver un remplaçant

Apple inclut l’iPhone 6 Plus réussi dans sa liste de produits obsolètes

Cette semaine marque la fin d’une ère pour Apple. En effet, le géant de Cupertino a profité de la fin du premier trimestre 2024 pour ajouter plusieurs dispositifs à sa liste de produits anciens et obsolètes, ce qui signifie que tous ces iPhone ou iPad n’auront désormais plus aucun support logiciel ou matériel de la part du fabricant.

Ainsi, si vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus et que vous l’utilisez encore, c’est peut-être le bon moment pour envisager de le changer, car malgré le fait qu’il s’agisse de l’un des modèles les plus acclamés et les plus vendus de l’iPhone, cet appareil se retrouve désormais sans possibilité de réparations officielles, sans accessoires ni remplacements de composants et en général sans aucun support de la part d’Apple.

Les iPhone 6 et 6 Plus ont changé l’histoire des téléphones Apple avec des écrans plus grands et des services de paiement mobile, bien qu’après 10 ans, il soit compréhensible qu’ils passent à la liste des produits « obsolètes » de Cupertino.

Apple ne le fait pas sans raison, évidemment, car les iPhone 6 datent de septembre 2014, comme nous l’a confirmé MacRumors, sachant que dans ce secteur, 10 ans sont probablement trop longs pour un téléphone portable qui a changé l’histoire des smartphones d’Apple avec des écrans plus grands et la compatibilité avec Apple Pay.

Il est bon de rappeler que le support logiciel avait déjà été arrêté il y a plusieurs années, avec iOS 13 qui n’est plus compatible avec les iPhone 6 et 6 Plus depuis 2019, il est donc probable qu’il reste peu d’unités en fonctionnement à l’échelle mondiale.

Ce ne sera pas le seul produit, en tout cas, à rejoindre les listes « vintage » et « obsolète » d’Apple, car l’iPad mini de quatrième génération sera également considéré désormais comme une tablette « vintage » par la société dirigée par Tim Cook.

D’autres produits tels que les iPhone 8 et iPhone 8 Plus feront également partie de cette liste intermédiaire, mais dans le cas de ces smartphones, seul le modèle (PRODUCT)RED sera considéré « vintage », car les autres couleurs étaient encore disponibles pendant un certain temps, ce qui signifie qu’ils ne sont pas encore « vintage ».

Apple considère un produit « vintage » lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis la fin de sa commercialisation, maintenant pendant encore 2 ans le support matériel, jusqu’à ce que le produit soit considéré « obsolète » après 7 ans.

Pour votre information, afin d’éviter toute confusion et de vous donner tous les détails, sachez qu’ Apple considère un produit « obsolète » lorsqu’il s’est écoulé 7 ans depuis la fin de sa commercialisation. Cela signifie que tout produit dans cette liste ne bénéficie d’aucun support, que ce soit en termes de logiciel, de matériel, voire de réparations dans les services officiels ou de pièces de rechange.

En revanche, tout produit rejoindra la liste des « vintage » lorsque la société américaine aura cessé ses ventes 5 ans auparavant, bien qu’une période de deux ans supplémentaires soit accordée pour les réparations par les Apple Store ou les fournisseurs de services autorisés, sous réserve de la disponibilité des pièces.