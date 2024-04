Faire du thé est ridiculement facile avec cette nouvelle théière Xiaomi que nous voulons en France

Il existe une infinité de variétés, il est produit en tonnes de la Chine à la Turquie en passant par l’Argentine, et pour beaucoup de gens, c’est leur café quotidien. Le thé est l’une des boissons les plus anciennes connues de l’homme, millénaire. Et la Chine est son principal producteur dans le monde.

C’est pourquoi, étant l’une des boissons les plus traditionnelles en Asie, il n’est pas surprenant que Xiaomi ait un appareil pour aider à sa préparation. Et à travers sa marque Mijia, spécialisée dans la domotique domestique, ils viennent de présenter leur nouvelle bouilloire électronique pour créer les thés les plus sains et les plus exotiques de la manière la plus simple.

Mijia Pot de santé multifonctions N1

Avec un design soigné en verre transparent pour voir le processus d’ébullition du thé, la bouilloire est équipée d’un cylindre infuseur en acier inoxydable 304 au centre, ce qui élimine la nécessité de filtrer séparément lors de la préparation de thés en vrac ou d’infusions d’herbes. Le Mijia Pot de santé multifonctions N1 a une capacité de 1,5 litre, ce qui le rend parfait pour une utilisation individuelle ou partagée.

Cette bouilloire dispose d’un écran LED numérique facile à utiliser et de boutons sur sa base pour faciliter le processus de préparation et le rendre aussi simple que possible. Xiaomi a également accordé une grande attention aux caractéristiques de sécurité, et le Health Pot N1 comprend une fonction de contrôle intelligent de la température. Il offre également une protection contre les brûlures à sec pour plus de sécurité.

Le thé que vous souhaitez avec les ingrédients de votre choix

Une des caractéristiques intéressantes de la bouilloire est sa fonction de réservation à long terme de 12 heures, qui vous permet de programmer vos infusions pour un moment qui vous convient.



Le Xiaomi Mijia Pot de santé multifonctions N1 est déjà disponible en Chine pour seulement 99 yuans (environ 13 euros), et étant donné que nous sommes fans du thé – bien que cet appareil puisse simplement être utilisé pour chauffer de l’eau -, nous aimerions que Xiaomi et Mijia le proposent en Europe.