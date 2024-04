Nothing confirme l’arrivée de deux nouveaux modèles d’écouteurs pour ce même mois : Nothing Ear et Nothing Ear (a)

Cela fait déjà trois ans que Nothing est présente dans le domaine audio. Il est vrai que ce qui aurait pu être un appareil révolutionnaire lors de sa première incursion dans le monde des écouteurs s’est en réalité révélé être un produit surprometteur qui a été vivement critiqué, mais l’entreprise a su rebondir avec les Nothing Ear (2).

Le temps a passé et maintenant, la société, désormais connue sous le nom de Nothing Audio, est prête à lancer deux nouveaux produits en 2024. Le fabricant lui-même l’a confirmé sur X (anciennement Twitter), en dévoilant également la date de présentation des deux produits. Une date de présentation qui est d’ailleurs très proche.

We started Nothing with audio in 2021 and since our very first product, we’ve relentlessly refined our design and engineering with every new addition to our audio product suite.

2024 is the year we’re unveiling the ultimate iteration of Nothing Audio with two new products that… pic.twitter.com/bRrFzk9wUl

