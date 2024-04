Android Auto 11.7 est désormais disponible en téléchargement sur ton Xiaomi depuis Google Play

Comme vous vous en souvenez sûrement, Google a publié il y a un peu plus d’une semaine la dernière version d’Android Auto 11.6 pour tous, donc les délais pour pouvoir profiter d’une version bêta supposée d’Android Auto 11.7 sont maintenant respectés. Cependant, la société américaine a décidé de partager avec nous à la fois la version bêta et également le logiciel stable, donc nous pouvons déjà en profiter quel que soit le type d’utilisateur que nous sommes.

Comme indiqué par les numéros de version (11.7.6458 pour la version stable et 11.7.1414 pour la version bêta), la première est plus récente, donc tout semble indiquer que la version bêta d’Android 11.7 a été retardée un peu. Mais ce qui importe, c’est que nous pouvons déjà connaître et profiter de toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour sur nos téléphones Xiaomi, et c’est ce que nous allons partager avec vous dans ce poste.

Voici toutes les nouveautés d’Android Auto 11.7

Comme nous le disons, même si nous avons une toute nouvelle version d’Android Auto pour nos appareils Xiaomi, nous ne pouvons pas dire que ce sera une révolution, loin de là. Google nous a habitués à publier des versions avec très peu de changements esthétiques et, à vrai dire, 11.7 n’est en aucun cas une exception car aucune modification visible n’est perceptible dans le système.

Aucun changement visible dans Android Auto 11.7

La marque du grand G semble avoir centré ce nouveau logiciel sur la correction de différents problèmes internes qui faisaient qu’il ne fonctionnait pas correctement peu importe l’appareil sur lequel il était exécuté, donc nous pouvons dire que, bien qu’il n’y ait aucun changement esthétique, nous pourrons au moins profiter d’un outil plus stable à utiliser au quotidien.

Si vous souhaitez télécharger cette nouvelle mise à jour, vous devez simplement vous rendre sur le Google Play Store et vérifier si vous avez une nouvelle version en attente. Sinon, vous pouvez également utiliser leur fichier APK via APK Mirror, donc vous n’avez aucune excuse pour pouvoir profiter d’Android Auto 11.7 sur votre téléphone Xiaomi dès maintenant.