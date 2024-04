WhatsApp se met à jour avec une nouvelle (et utile) fonction de sécurité

WhatsApp mise sur la confidentialité avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans les conversations

WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité qui améliore la confidentialité des conversations

WhatsApp ne cesse de présenter de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, ces dernières semaines nous avons vu comment la version bêta pour Android et iOS a intégré de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, il a été découvert que WhatsApp a lancé ‘Disable link previews’ dans la version 2.24.712 pour Android et la version 24.7.10.76 pour iOS.

Cette nouveauté peut ne pas sembler intéressante, mais c’est une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs demandent à WhatsApp depuis plusieurs années. Mais avant d’entrer dans les détails, comprenons ce qu’est une prévisualisation de lien. Lorsque vous partagez une URL dans une conversation WhatsApp, l’application génère automatiquement un extrait de prévisualisation.

Cet extrait comprend le titre de la page, une brève description et une miniature d’image. **C’est une fonctionnalité pratique qui fournit du contexte et des signaux visuels sur le contenu lié**. Ayant vu comment fonctionnent les prévisualisations de liens, il est maintenant temps de vérifier ce que WhatsApp a intégré dans la nouvelle version bêta de l’application.

WhatsApp ajoute une nouvelle fonction de sécurité dans sa dernière version bêta

Bien que les prévisualisations de liens soient utiles, il y a des situations où il est préférable de les désactiver. Généralement, seul le propriétaire de l’appareil mobile aura accès à WhatsApp. Mais il y a des moments où les conversations peuvent être vues par des personnes non autorisées.

Il ne s’agit pas seulement d’empêcher les inconnus dans des situations comme le transport en commun de voir ce qui est envoyé, il s’agit également d’offrir une plus grande sécurité aux utilisateurs. Cette sécurité se traduit par la confidentialité grâce à laquelle il est maintenant possible d’envoyer des liens sans divulguer le contenu.

De plus, en évitant la génération des prévisualisations, la confidentialité est améliorée à un niveau beaucoup plus important, en évitant que n’importe quel site tiers puisse accéder à l’IP de l’appareil via ces liens. Cependant, la fonctionnalité fonctionne individuellement pour le moment.

Les utilisateurs qui décident de l’activer ne généreront pas de prévisualisation du lien qu’ils envoient, mais la personne qui reçoit ce lien aura une prévisualisation. Il se peut que WhatsApp décide de changer cette façon de fonctionner car il serait plus logique que lors de la réception d’un lien par les utilisateurs, aucune prévisualisation ne soit générée.

Il faudra attendre pour connaître le fonctionnement final de cette nouveauté et surtout sa disponibilité. Pour le moment, on a pu connaître cette fonctionnalité grâce à WABetaInfo, sur laquelle ils travaillent à la fois pour Android et iOS.