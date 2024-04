Les processeurs les plus puissants pour mobiles

Récapitulons les meilleurs processeurs mobiles actuellement disponibles sur le marché

Un microprocesseur fabriqué par Qualcomm, aux côtés d’un smartphone

Quel est le meilleur processeur mobile? Chaque année, de nombreuses personnes se posent cette question avant d’acheter leur prochain smartphone, et bien que le processeur ne soit pas la chose la plus importante à prendre en compte avant d’acquérir un appareil, il est néanmoins un composant clé qui déterminera des aspects tels que les performances, l’autonomie ou le support des mises à jour.

C’est pourquoi, dans le but d’aider toutes les personnes à la recherche d’un nouveau téléphone, nous allons aujourd’hui passer en revue les processeurs mobiles les plus puissants actuellement disponibles, ainsi que les téléphones qui utilisent ces plates-formes et les différences entre chacune d’elles.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Quelles sont les principales marques de processeurs mobiles?

Pratiquement tous les fabricants de processeurs mobiles proposent, au moins, une puce conçue pour alimenter les smartphones haut de gamme disponibles sur le marché en 2023. A ce jour, voici les plates-formes les plus puissantes proposées par les principales marques :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Il s’agit de la dernière version de la série Snapdragon 8 de Qualcomm, et la plus puissante de l’histoire. Le Snapdragon 8 Gen 2 apporte des améliorations significatives en termes d’efficacité et de performance par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

C’est le processeur qui équipera la majorité des smartphones Android haut de gamme à la fin de l’année 2022 et tout au long de l’année 2023.

Apple A16 Bionic

Apple continue de miser sur des processeurs conçus en interne, développés sous la marque « A ». Cette année, c’est au tour de l’Apple A16, une puce produite selon un format de 4 nanomètres, plus rapide et plus efficace que le modèle précédent.

Tout comme le Snapdragon 8+ Gen 1, l’A16 Bionic d’Apple intègre un modem 5G.

Samsung Exynos 2200

Une fois de plus, Samsung suscite la polémique en équipant ses derniers appareils phares d’un processeur différent en fonction du marché auquel ils s’adressent. En Europe, les Samsung Galaxy S22 et S22 Ultra arrivent avec cet Exynos 2200, un processeur légèrement différent du Snapdragon 8 Gen 1.

Mais en réalité, dans cette génération, les différences par rapport au modèle de Qualcomm sont beaucoup moins perceptibles. Dans les deux cas, il s’agit de processeurs gravés en 5 nanomètres et dotés de 8 cœurs, qui utilisent l’architecture Cortex X2 pour leurs cœurs hautes performances.

De plus, le modèle conçu par Samsung augmente la fréquence d’horloge maximale pour offrir des performances encore meilleures.

Google Tensor G2

En 2021, Google a enfin osé doter ses appareils Pixel d’un processeur en interne. Son nom est Tensor, et dans sa deuxième génération, il est l’un des processeurs les plus puissants que l’on peut trouver sur le marché des smartphones en 2023.

Tensor utilise une configuration de cœurs unique, non disponible sur d’autres SoC : le CPU est composé de deux cœurs Cortex-X1 haute performance à 2,8 GHz, de deux cœurs Cortex A78 à 2,35 GHz et de quatre cœurs Cortex A55 à 1,8 GHz à faible consommation. De plus, il comprend une puce de sécurité dédiée Titan M2 basée sur l’architecture RISC-V, ce qui en réalité les smartphones basés sur cette plate-forme avec le plus grand nombre de couches de sécurité matérielles existantes.

Dans certains aspects, Tensor est basé sur le Samsung Exynos 2100, il n’est donc pas surprenant que ses performances soient comparables. Cependant, le processeur de Google est optimisé pour offrir la meilleure expérience en matière de tâches d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

HiSilicon Kirin 9000

Malgré les problèmes rencontrés par l’entreprise depuis 2019, Huawei continue de créer ses propres processeurs sous la marque HiSilicon Kirin, et le Kirin 9000 est le dernier en date.

Nous parlons de la première plate-forme mobile au monde avec une technologie de fabrication de 5 nanomètres, offrant de meilleures performances par rapport à la consommation d’énergie, avec un processeur octa-core jusqu’à 3,13 GHz et un GPU ARM Mali-G78 MP24, ainsi qu’un modem 5G intégré.

MediaTek Dimensity 9000+

Le MediaTek Dimensity 9000, ainsi que sa version supérieure, le Dimensity 9000+ est la génération la plus puissante de la gamme de processeurs créée par la société taïwanaise.

Il s’agit d’une puce fabriquée sur un format de quatre nanomètres, destinée à alimenter les smartphones haut de gamme les plus puissants du marché. Elle utilise des cœurs Cortex-X2 à hautes performances et un GPU Mali-G710. De plus, il fait partie des premières puces compatibles avec la mémoire RAM LPDDR5X.

Cette CPU dispose d’une configuration de cœurs de 1+3+4 avec un cœur Cortex-X2 à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,65 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Selon la marque, le CPU augmente les performances globales de 35% et l’efficacité énergétique de 60% par rapport à la génération précédente.

Quel est le processeur mobile le plus puissant du moment?

À la fin de l’année 2022, Apple a sorti de son chapeau l’Apple A16 Bionic, la dernière génération de son processeur pour les smartphones et les tablettes. À ce jour, c’est le processeur mobile le plus puissant et celui offrant la meilleure combinaison de puissance et d’efficacité énergétique sur le marché.

À ce jour, aucune autre puce ne peut rivaliser avec le processeur d’Apple. Si nous nous limitons uniquement au marché des appareils Android, nous pourrions dire que le meilleur processeur est le Snapdragon 8+ Gen 1, car il a été capable de résoudre les problèmes d’efficacité de la génération précédente.

Quel est le smartphone avec le meilleur processeur?

Si vous recherchez le smartphone avec le meilleur processeur disponible sur le marché, j’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est qu’il y a quatre modèles parmi lesquels vous pouvez choisir. La mauvaise nouvelle est que aucun d’eux ne fonctionne avec Android.

En effet, à ce jour, l’ Apple A16 Bionic a clairement montré sa supériorité par rapport aux autres processeurs mobiles actuellement disponibles en termes de performance, d’autonomie et d’optimisation, offrant une expérience tout simplement inégalée par rapport aux autres plates-formes en termes de performance graphique ou de réalisation de tâches nécessitant une charge de calcul élevée. Sans aucun doute, le meilleur processeur mobile de 2022.

Par conséquent, nous pouvons affirmer qu’à ce jour, les smartphones avec le processeur Apple A14 sont les smartphones avec le meilleur processeur sur le marché. Il s’agit des modèles suivants :

Cependant, si nous parlons des smartphones Android avec le meilleur processeur, nous pouvons faire référence aux appareils utilisant les dernières plates-formes de chaque fabricant. Parmi eux, nous trouvons le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi 13 Pro, le OnePlus 11 ou le Google Pixel 7 Pro.

Quelles sont les principales marques de processeurs mobiles?

Après avoir pris connaissance du classement des processeurs mobiles de 2023, il n’est pas trop difficile de déterminer quelles sont les principales marques de processeurs mobiles aujourd’hui.

Bien que Qualcomm soit la société qui distribue le plus de processeurs aux fabricants et sans aucun doute l’une des plus connues du marché, ce n’est pas la seule que l’on peut trouver en consultant le catalogue des principaux fabricants d’appareils mobiles.

MediaTek se rapproche de près de l’entreprise californienne, étant l’une des marques les plus présentes sur les appareils destinés au marché chinois, en particulier ceux des gammes d’entrée et intermédiaire.

D’un autre côté, Samsung Exynos a gagné du terrain ces dernières années en étant l’entreprise qui anime la grande majorité des téléphones Samsung, et en commençant à intégrer ses plates-formes dans les terminaux d’autres sociétés. Un exemple en est l’Exynos 1080 qui anime des modèles comme les Vivo X60 et X60 Pro.

Et nous ne pouvons oublier Huawei HiSilicon, une entreprise qui a montré pendant des années qu’elle était au niveau des grandes avec ses processeurs de la série Kirin, mais qui a vu une partie de son terrain réduite ces dernières années en raison des restrictions imposées par le gouvernement américain et de son incapacité à continuer à obtenir la technologie américaine essentielle pour développer ses chipsets.

Apple a opté pour la voie de l’autosuffisance avec sa série de processeurs « A », qui anime uniquement ses iPhone et iPad. Dans un avenir proche, nous pourrions également voir pratiquement l’ensemble de la gamme d’appareils Apple être soutenue par des processeurs fabriqués par Apple, tels que les nouveaux et réussis M1.

Enfin, Google est le dernier venu, et il l’a fait en s’appuyant sur l’expérience de Samsung Exynos dans la fabrication de puces pour apporter sa touche personnelle à une nouvelle famille de plates-formes mobiles, Tensor, qui alimentent à la fois ses téléphones Pixel et d’autres appareils à venir.