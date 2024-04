L’autonomie du Xiaomi SU7 déchire tout, rapide comme une balle et plus efficace sur la route que d’autres marques.

Avec les premières unités du Xiaomi SU7 déjà sorties de l’usine, nous voyons les premiers tests et comparaisons réalisés par des médias spécialisés. Et leurs résultats sur la route en termes d’autonomie et de vitesse ne pourraient pas être meilleurs.

Un VE est un véhicule entièrement électrique qui dépend de batteries pour circuler. Contrairement à un hybride, qui dispose d’un moteur électrique et d’un moteur à combustion interne, le VE ne dispose que de l’énergie stockée dans ses batteries. Et si elle est épuisée, c’est comme avec un téléphone portable : il s’éteint et vous ne pouvez pas l’utiliser. Mais le SU7 de Xiaomi a une autonomie utile pour un bon moment.

Une autonomie supérieure à celle du Tesla Model 3 mieux équipé

Xiaomi SU7 max Tesla Model 3 Highland NIo ET5 2022 BYD Han 2023 610 Zeekr 001 2024 You XPeng p7 2023 P7i 610Max Prix 29.900 dollars 34.050 dollars 41.300 dollars 24.900 dollars 37.300 dollars 28.250 dollars BATTERIE 101 kWh 75 kWh 100 kWh 85,4 kwh 100 kWh 86 kWh CLTC (KM ATTENDUS) 800 km 713 km 640 km 610 km 656 km 610 km KM RÉELS 643 km 568 km 455 km 405 km 407 km 489 km % de la valeur réelle 79,4% 79,7% 72,6% 66,4% 62,0% 80,2% Accélération 0-100 km/h 3,24 s 4,62 s 3,83 s _ _ _ Distance 0-400 m 11,17 s 12,77 s 12,37 s _ _ _ Vitesse 201,79 km/h 182,8 km/h 175,55 km/h _ _ _

Le média chinois Dongchendi a publié les résultats d’une série de tests réalisés par ses journalistes automobiles sur le Xiaomi SU7 et plusieurs modèles de voitures électriques déjà sur le marché : une Tesla Model 3, un NIO ET5, un BYD Han, un ZZEKVR 001 et un Xpeng P7. Le résultat est que le Xiaomi SU7 Max, le plus haut de gamme des trois modèles du SU7, s’est démarqué tant en termes d’autonomie que de vitesse.

Le CLTC ou China Light-Duty Vehicle Test Cycle, le test officiel de Chine qui simule les conditions et les habitudes de conduite typiques des conducteurs chinois. Et l’autonomie officielle du SU7 selon le test CLTC a été de 800 km en ce qui concerne les kilomètres attendus par sa batterie, et de 643 km en termes de kilomètres réellement parcourus lors des tests sur route, soit 79,4% de la valeur officielle.

< p>Par comparaison, la Tesla Model 3 AWD Long Range (Highland), la version la mieux équipée et la plus puissante, a une autonomie officielle de 713 km dans des conditions CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Et pendant le test, elle a atteint les 568 km réels, soit 79,7 % de la valeur officielle.

La Nio ET5 2022, avec une batterie de 100 kWh, a une autonomie CLTC de 640 km et a atteint les 455 km lors du test, ce qui correspond à 72,6% de la valeur officielle. Le meilleur résultat a été obtenu par la version Xpeng P7 mise à jour 2023 P7i, qui a atteint 80,2% lors des essais réels sur route. L’autonomie CLTC est de 610 km, et la valeur testée était de 489 km.

Xiaomi SU7 Max, la meilleure vitesse

Les tests de vitesse ont révélé que le SU7 était le grand gagnant, puisque le premier véhicule de Xiaomi s’est imposé face à la Tesla Model 3 et à la Nio ET5. Dans l’accélération de 0 à 100 km/h, le SU7 a sprinté en 3,24 secondes, la Nio ET5 l’a suivi en 3,83 secondes et la nouvelle Tesla Model 3 a terminé troisième en 4,62 secondes.

Dans la course d’accélération du quart de mile (400 m), le SU7 a gagné avec 11,17 secondes, suivi par la Nio ET5 avec 12,37 secondes et la Tesla Model 3 avec 12,77 secondes. Xiaomi a également atteint une vitesse de pointe de 201,79 km/h.





Comme nous pouvons le voir, et bien que en termes de pourcentage de valeur réelle le Xiaomi SU7 soit inférieur au Xpeng P7 et légèrement inférieur au Tesla Model 3, son autonomie lui permet de parcourir le plus de kilomètres réels parmi les six modèles. Évidemment, la batterie est plus grande, mais elle a également démontré qu’elle était beaucoup plus efficace que celle des autres modèles ayant la même capacité.

Compte tenu de l’efficacité électrique de la Model 3, ces résultats sont vraiment bons, car le SU7 est près de 5 000 dollars moins cher que la berline de Tesla.

Via | Cars New China / Xataka