Les premières conséquences suite à l’annulation de l’Apple Car : plus de 700 employés pourraient être licenciés

Plus de 600 employés pourraient devoir quitter Apple après l’annulation des derniers projets de l’entreprise

Le parc Apple à Cupertino, Californie

Il n’est pas courant de voir Apple annuler des projets. Mais quand cela se produit, les conséquences peuvent être catastrophiques pour une partie de la main-d’œuvre de l’entreprise la plus précieuse au monde. Plus de 700 employés en sont témoins, car après avoir abandonné leurs plans de créer une voiture électrique connue sous le nom d’Apple Car, Apple aurait décidé de se séparer de leurs postes et de procéder à un raz-de-marée de licenciements.

Apple a confirmé la nouvelle elle-même dans un document présenté au Département du Développement de l’Emploi de Californie, relayé par 9to5Mac. Au total, plus de 700 employés seraient touchés, qui faisaient jusqu’à présent partie des équipes chargées de l’Apple Car et du développement de l’Apple Watch avec écran Micro-LED.

Même Apple n’échappe pas aux licenciements massifs

L’entreprise dirigée par Tim Cook était l’une des rares grandes sociétés technologiques à ne pas avoir suivi les traces d’autres entreprises telles que Google, Meta ou Amazon en ce qui concerne les licenciements massifs ces dernières années.

Cependant, l’annulation d’un projet aussi important que celui de l’Apple Car, dont le développement a duré plus d’une décennie, a eu de graves conséquences.

Il a été révélé que plus de 700 employés sont touchés par ce raz-de-marée de licenciements. De plus, de nombreux autres employés d’Apple devront chercher de nouveaux emplois au sein de l’entreprise s’ils veulent conserver leur poste. Dans le cas contraire, le nombre de licenciements pourrait considérablement augmenter au fil des mois, surtout compte tenu du fait qu’à l’époque, plus de 2000 personnes travaillaient sur le projet « Titan », avec lequel Apple projetait de mettre sur le marché sa première voiture électrique autonome.