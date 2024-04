Samsung lance sa nouvelle gamme d’appareils électroménagers intégrant l’IA : voici la famille BESPOKE 2024

L’événement mondial ‘Welcome to BESPOKE AI’, qui s’est tenu à Séoul, New York et Paris, nous a présenté la nouvelle gamme d’électroménagers dotés d’intelligence artificielle du fabricant coréen

Réfrigérateurs, lave-linge et aspirateurs robots Samsung exposés dans l’espace Les Pavillons des Etangs (Paris, France)

Samsung vient de présenter sa nouvelle ligne d’électroménagers BESPOKE 2024, ce qui confirme que l’intelligence artificielle va au-delà de ses smartphones et constitue un investissement pour l’avenir de la marque. Cela a été fait lors de l’événement de lancement mondial ‘Welcome to BESPOKE AI’, qui s’est tenu hier dans trois villes : Séoul, New York et Paris, en présence de nombreux médias internationaux, et où Netcost-security.fr était également présent dans la capitale française.

La société sud-coréenne a clairement établi que l’IA est le présent et l’avenir de la technologie, et la preuve en est sa présence de plus en plus fréquente dans les appareils électroménagers de la marque: lave-linge, réfrigérateurs et aspirateurs sont les plus notables, mais on les trouve même dans les cuisines à induction. Lors de cet événement, il a été souligné que leurs électroménagers se distinguent non seulement par leurs fonctions habituelles, mais peuvent également faire plus que ce que l’on pourrait imaginer grâce à l’application de l’IA.

Depuis sa création en 2019, la gamme BESPOKE de Samsung a réalisé de grands progrès, montrant comment la connectivité entre les appareils électroménagers peut améliorer l’expérience globale à domicile, en s’adaptant au mode de vie de chaque utilisateur. Et ce n’est pas tout, car l’intégration d’écrans LCD transforme également les appareils électroménagers en plateformes de divertissement.

Un écosystème mieux connecté et de nouvelles expériences grâce à l’IA

Les nouveaux électroménagers BESPOKE de Samsung sont dotés de fonctionnalités et d’une connectivité améliorées, du WiFi, de caméras internes, de processeurs utilisant l’IA et sont compatibles avec SmartThings, l’application pour la maison intelligente de Samsung. De plus, l’un des aspects les plus remarquables de la nouvelle gamme est l’inclusion de écrans LCD AI Home de 7 pouces dans les réfrigérateurs, les cuisines à induction et les lave-linge, ce qui permet de contrôler facilement et intuitivement tout l’écosystème connecté à la marque.

L’écran AI Home comprend la fonction 3D Map View, un outil qui offre une vue complète en 3D de la maison, avec des plans réels de chaque espace. Ainsi, les utilisateurs pourront voir tous les appareils électroménagers connectés et gérer leur fonctionnement : allumer le robot aspirateur dans le salon depuis l’AI Home du lave-linge, sans avoir à se rendre dans le salon, pour vous donner une idée.

Mais ce n’est pas tout, car ils pourront consulter des recettes pendant qu’ils cuisinent, reproduire des chansons ou des vidéos d’Internet et même répondre à des appels téléphoniques depuis l’AI Home du lave-linge, évitant ainsi d’avoir à interrompre les tâches ménagères qu’ils sont en train d’effectuer. Le summum du confort est la nouvelle fonction Mobile Smart Connect, qui envoie une alerte sur le téléphone portable de l’utilisateur lorsqu’il est à proximité d’un des appareils connectés à SmartThings, déployant un menu de contrôle rapide permettant d’exécuter les fonctions clés de l’électroménager directement depuis le téléphone portable.

Nouveaux électroménagers BESPOKE

La famille BESPOKE arrive avec 14 nouveaux électroménagers, parmi lesquels nous trouvons le réfrigérateur Bespoke French Door avec AI Family Hub+, les plaques à induction Bespoke Infinite Induction Line, le lave-linge Bespoke AI Laundry Combo et les aspirateurs Bespoke Jet Bot Combo AI et Bespoke Jet AI. En ce qui concerne les réfrigérateurs, ils ont également présenté le nouveau modèle 2024 Bespoke Cube Air Infinite Line, avec quatre portes et qui intègre la technologie Peltier pour améliorer la réfrigération.

L’un des principaux protagonistes est le réfrigérateur à quatre portes BESPOKE AI Family Hub, que nous avons déjà pu voir de près lors de l’événement ‘World of Samsung’ dédié aux téléviseurs et aux électroménagers améliorés, et qui était également présent à Paris. Il dispose d’un écran tactile de 32 pouces intégré dans sa porte supérieure droite, sur lequel nous pouvons prendre des notes, consulter le calendrier, accéder à des milliers de recettes, profiter de nos plateformes de divertissement préférées et faire du Screen Mirroring, ce qui permet d’afficher l’écran de notre téléphone portable sur celui du réfrigérateur.

Il est équipé de la technologie AI Vision Inside, qui utilise une caméra interne pour reconnaître jusqu’à 33 types d’aliments qui entrent ou sortent du réfrigérateur, ce qui permet de créer un inventaire automatique et de gérer ce que nous avons à l’intérieur. Cette fonctionnalité permet également de nommer les aliments, d’ajouter une date d’entrée et d’expiration, et le réfrigérateur nous avertit lorsque la date de péremption d’un produit approche.

D’autre part, le BESPOKE Jet Bot Combo AI est le nouveau robot aspirateur et balai du fabricant, avec une caméra intégrée utilisant l’IA qui lui permet de reconnaître et d’éviter les objets, les personnes, les animaux domestiques et même les câbles fins ou les tapis. Cela libère l’utilisateur de la nécessité de surveiller ses déplacements pour éviter qu’il ne percute quoi que ce soit, et en plus, la technologie AI Floor Detect analyse la saleté et détecte le type de sol, pour ajuster la puissance et maximiser l’efficacité de l’aspiration.

Cet électroménager intègre également le Clean Station Steam+, avec une série de fonctions pour l’entretien automatique de l’appareil: de vider le sac à poussière à remplir le réservoir d’eau, en passant par le lavage en profondeur de la serpillère. Et, en plus, il vaporise également de la vapeur à haute température sur la surface de la serpillère, ce qui réduit considérablement les bactéries.

En continuant avec la nouvelle gamme de lave-linge de Samsung, qui ont attiré une grande partie de l’attention lors de l’événement, car elle comprend plusieurs modèles avec une économie d’énergie allant jusqu’à A-10%, A-20% et même un modèle A-40% supplémentaire. Ce dernier modèle est équipé de la technologie Bubble Shot, qui permet d’économiser du temps de cycle en pompant l’eau à l’intérieur du tambour et en la vaporisant sur les vêtements, et permet également d’économiser jusqu’à 20% d’eau par rapport aux lave-linge classiques.

Une des nouveautés présentées par le fabricant coréen est le lave-linge et sèche-linge BESPOKE AI Laundry Combo, qui va bien au-delà d’un simple gain d’espace dans la cuisine. Grâce à la fonction AI Opti Wash & Dry, cet appareil « tout en un » détecte le poids de la charge pour distribuer la quantité appropriée d’eau et de détergent, identifie le tissu, contrôle le niveau de saleté, ajuste le séchage aux besoins spécifiques de la charge et se souvient même des besoins périodiques de l’utilisateur.