Le supposé design des iPhone 16 et iPhone 16 Pro se laisse déjà entrevoir grâce aux premières maquettes

Voici le supposé design des iPhone 16 et iPhone 16 Pro grâce aux maquettes révélées

Les maquettes révélées des iPhone 16 et iPhone 16 Pro ont permis de voir à quoi ressemblera le design de ces appareils avant leur lancement

Les dernières fuites nous ont donné un aperçu passionnant du possible design des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, et les attentes sont élevées. Bien qu’il reste encore plusieurs mois avant leur présentation officielle, les maquettes révélées nous permettent de spéculer sur les innovations qu’Apple pourrait préparer pour sa prochaine génération de téléphones.

Commençons par les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Si nous revenons à l’année 2019, nous nous souviendrons des iPhone 11 Pro, les premiers appareils d’Apple avec un triple appareil photo. Depuis lors, le module de caméra triangulaire a à peine changé, mais maintenant une transformation intrigante s’annonce.

Le retour à l’essence de l’iPhone X dans le design de l’iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Le leaker Sonny Dickon (@SonyDickson) a partagé un design qui nous laisse perplexe : dans le modèle avec seulement deux capteurs, le module de caméra serait vertical et ne partagerait pas le design si caractéristique des derniers iPhone.

Après plusieurs générations avec des objectifs diagonaux, il semble qu’Apple revienne à l’essence de l’iPhone X. La pièce dévoilée confirme cette transition vers un design plus classique et fonctionnel. Ce changement de design permettrait également aux utilisateurs de différencier plus facilement l’iPhone 16 de l’iPhone 16 Pro.

Malgré le changement plutôt radical à l’arrière, ce ne serait pas la seule nouveauté à arriver avec la nouvelle génération d’iPhone qu’Apple développe pour être lancée en 2024. Le bouton Action atterrirait sur toute la famille de l’iPhone 16.

Jusqu’à présent, ce bouton était seulement disponible pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Mais Apple semble vouloir que ce bouton fasse partie de l’expérience de tous les iPhone de sa nouvelle famille. De plus, il semble que Apple ait entre les mains un nouveau bouton qui sera présenté sur ces appareils.

Ce bouton serait le Capture Button qui se trouverait sur le côté droit de l’appareil, étant un bouton destiné à permettre aux utilisateurs d’effectuer des ajustements tels que le zoom lorsqu’ils prennent une photo ou une vidéo avec l’appareil photo de l’iPhone.

En ce qui concerne la taille, la nouvelle génération sera plus grande que la précédente. On s’attend à ce que l’iPhone 16 Pro ait un écran de 6,3 pouces et que l’iPhone 16 Pro Max passe à 6,7 pouces.

Logiquement, tout cela n’est que rumeur et nous devrons attendre septembre de cette année pour connaître complètement à quoi ressembleront les nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. En attendant, nous resterons attentifs à toute fuite fournissant des informations sur ces appareils.