Ce nouveau lave-vaisselle Xiaomi est tellement intelligent qu’il ne se contente pas de laver, mais désinfecte également la vaisselle et détecte le type de saleté qu’elle contient

Le fait que nous envions tous les électroménagers que Xiaomi et sa marque Mijia, spécialisée dans tous les types d’appareils domestiques, lancent en Chine est un fait. Et le dernier en date est un de ces appareils qui domotisent n’importe quelle cuisine analogique et la portent à l’ère numérique : un lave-vaisselle intelligent qui désinfecte les virus et les bactéries.

Un véritable 3 en 1, la nouveauté de Mijia vous sert de lave-vaisselle, de cabine de désinfection et de meuble de rangement. Et le meilleur, c’est comment il intègre ses boutons dans le design, car les boutons de programmation et de démarrage ne sont pas à l’extérieur, mais tactiles et intégrés directement dans le cadre supérieur de la porte. De plus, pour savoir combien de temps il reste pour le lavage, l’appareil projette le temps restant sur le sol de la cuisine. C’est fou, n’est-ce pas ? Et ce n’est que le début.

Xiaomi Mijia P2 Dishwasher, un appareil qui désinfecte vos assiettes

Le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher utilise un lavage à l’eau chaude à 75°C pour éliminer « 99,9999 % des bactéries et des virus de votre vaisselle ». Et pour garantir une protection durable contre les germes, il dispose d’une technologie de séchage triple qui permet de conserver en toute sécurité votre vaisselle jusqu’à 7 jours à l’intérieur du lave-vaisselle, comme si vous l’aviez dans votre placard :

Séchage à l’air chaud à 115°C à haute température

Ouverture et fermeture automatiques de la porte pour un séchage supplémentaire

Séchage à température résiduelle

Le P2 est équipé de la technologie de pulvérisation Vortex, qui comprend des bras pulvérisateurs à trois couches avec cinq niveaux de jets d’eau. Cela garantit un nettoyage en profondeur. En réalité, à pleine charge, il peut laver jusqu’à 16 ensembles de plats standards, de verres et de couverts, ce qui se traduit par un total de 116 pièces de vaisselle en un seul lavage. Le panier du bol est également réglable, ce qui vous permet de personnaliser l’espace intérieur pour s’adapter à des assiettes de différentes tailles.

Trois modes de lavage et des capteurs optiques pour détecter la saleté

Le Mijia P2 offre trois modes de lavage : lavage supérieur, lavage inférieur et lavage cavité complète. Il dispose également d’un capteur optique de turbidité et d’un algorithme intelligent d’intelligence artificielle qui détectent le niveau de saleté toutes les 2 secondes. Ensuite, l’appareil sélectionne automatiquement le meilleur programme de lavage et ajuste intelligemment le temps de lavage et la consommation d’eau pour une efficacité de nettoyage optimale.





En parlant d’intelligence, le lave-vaisselle s’intègre parfaitement avec l’application Mijia de Xiaomi et l’assistant vocal Xiaoai pour un contrôle intelligent. Vous pouvez même programmer des lavages sur 24 heures. Le Xiaomi Mijia P2 Dishwasher est au prix de 5 999 yuans, soit environ 763 euros au taux de change actuel, un prix abordable pour un appareil aussi techniquement avancé et désinfectant.

Source | Gizmochina