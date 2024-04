Sony résout l’erreur de PS Portal qui permettait d’exécuter des jeux PSP.

Des ingénieurs de Google ont réussi à « pirater » le PlayStation Portal pour permettre l’installation de jeux PSP. Le bug a maintenant été résolu

Jeu PSP sur un PS Portal

En début d’année, un groupe de chercheurs composé, entre autres, d’experts en cybersécurité de Google, a réussi à « pirater » la console PlayStation Portal en exploitant une faille dans son firmware, qui leur a permis d’exécuter des jeux PSP via un émulateur, grâce au fait que le système d’exploitation utilisé par la console est une version modifiée d’Android.

Les chercheurs ont déclaré à l’époque qu’ils ne rendraient pas les outils nécessaires pour effectuer cette modification publics. Du moins, pas avant d’avoir informé Sony de l’erreur.

Après l’avoir fait, Sony a réussi à résoudre le problème, et avec la dernière version du firmware de la console, il n’est plus possible d’exécuter des fichiers exécutables de type APK ni d’installer l’émulateur qui permettait de jouer à des jeux PSP.

We responsibly reported the issues to PlayStation. Bugs are fixed on 2.06. https://t.co/0B38HRaaaw — Andy Nguyen (@theflow0) 2 avril 2024

Selon l’un des chercheurs qui ont effectué la modification sur la console Sony, Andy Nguyen, le processus nécessitait l’exploitation de plusieurs bugs présents dans le firmware de PlayStation Portal. Il affirme que ces problèmes ont été « responsablement signalés à PlayStation », et Sony a publié le correctif qui les résout avec la version 2.06 du firmware de PlayStation Portal.

Cette mise à jour, en plus d’introduire d’importantes améliorations de performances que les utilisateurs ont déjà pu expérimenter, résout les vulnérabilités présentes dans le code et donc, élimine la possibilité d’installer et d’exécuter des jeux PlayStation Portal via un émulateur. Ainsi, l’appareil redevient ce que Sony a toujours voulu qu’il soit : une console portable destinée à exécuter des jeux PlayStation 5 en streaming via le Wi-Fi.

Pendant ce temps, une partie de la communauté d’utilisateurs semble être quelque peu mécontente des chercheurs. Ils pensent que signaler les problèmes à Sony a été une erreur, car cela a fermé de manière permanente la porte à la transformation de la PlayStation Portal en un appareil plus polyvalent.