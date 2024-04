Comment regarder la finale de la Copa del Rey sur Internet

Le match Athletic vs Mallorca aura lieu ce samedi à 22 heures et pourra être visionné sur le site web et l’application de RTVE. Voici comment faire

Êtes-vous prêt pour le match ?

La finale de la Coupe du Roi 2024 aura lieu le samedi prochain, 6 avril, à 22h00 au stade de La Cartuja (Séville). Si vous vous demandez comment regarder la finale de la Coupe du Roi en ligne, nous vous montrerons toutes les alternatives dont vous disposez pour regarder le match en ligne et gratuitement.

Comment regarder la finale de la Coupe du Roi en ligne

Ceux qui se demandent comment regarder la finale de la Coupe du Roi en ligne et gratuitement doivent savoir qu’ils peuvent le faire à partir du site web de RTVE ou de son application mobile. Ils n’ont pas besoin de s’inscrire, de faire des formalités ou de payer ; ils doivent simplement accéder à l’alternative qui leur convient le plus, comme nous vous l’indiquerons ci-dessous. En plus du football, le site web et l’application de RTVE proposent un vaste catalogue de films gratuits.

Pour regarder la finale de la Coupe en ligne via le site web de RTVE, accédez à ce lien. Vous serez redirigé vers le site web, où une miniature de la retransmission du match apparaîtra en premier plan. Cliquez dessus pour profiter du direct.

La deuxième option est de regarder la finale de la Coupe du Roi sur mobile, pour cela vous devrez télécharger l’application RTVE. Elle est disponible pour Android et iPhone, via les liens précédents (en cliquant sur chaque système d’exploitation). Après l’avoir téléchargée, ouvrez-la. En le faisant, l’option de regarder la finale de la Coupe en direct apparaîtra en premier plan, tout comme sur la version web. Cliquez dessus pour accéder à la retransmission.

Outre les possibilités en ligne, la finale de la Coupe du Roi est diffusée gratuitement sur La 1, mais aussi sur les chaînes régionales ETB1 et IB3.

Quels opérateurs diffusent la finale de la Coupe du Roi

Ce qui précède concerne la diffusion gratuite de la finale de la Coupe, mais si vous avez souscrit à un abonnement au football avec Movistar ou Orange, vous pourrez en profiter via leurs services télévisuels. Chez l’opérateur bleu, elle est diffusée sur Movistar Copa del Rey (52), Liga de Campeones (60) et Liga de Campeones (61). Alors que chez l’opérateur orange, elle est diffusée sur ces mêmes chaînes – car Orange « loue simplement » le football à Movistar – mais aux numéros 108, 114 et 116.