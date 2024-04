C’est ce que je recherche dans un téléphone portable et c’est pourquoi ce Xiaomi est mon favori de 2024

Nous voilà déjà presque à la moitié de l’année 2024 et Xiaomi nous a présenté son arsenal classique d’appareils parmi lesquels il est très difficile de choisir celui qui correspond le mieux à nos besoins. Personnellement, ce que je recherche dans un appareil mobile, c’est qu’il puisse me fournir la meilleure expérience possible au quotidien en dépensant le moins possible, et sur ce point, le fantastique POCO X6 Pro est inégalé.

Xiaomi propose ce produit à partir de 329 euros en France, et pour cet argent, nous pourrons profiter d’un appareil surpuissant, avec un écran plus que suffisant pour nos besoins, et en plus de cela, certaines technologies directement héritées du haut de gamme, ce qui n’est pas du tout habituel pour des téléphones de ce prix.

Pour moi, le POCO X6 Pro est le roi actuel du milieu de gamme

Un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 800 nits, une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra qui est à la hauteur de ce qui se fait de mieux chez Qualcomm en termes de puissance, une RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 67W et même le nouveau système d’exploitation HyperOS installé en usine, voilà à quel point le POCO X6 Pro est puissant.

Comme vous pouvez le constater, nous pourrions parfaitement parler d’un appareil haut de gamme Android étant donné tout ce qu’il peut nous offrir, mais ce POCO est loin de ça. Sans aucun doute, cette année est très bonne pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone milieu de gamme avec de grandes performances, et le X6 Pro est peut-être le meilleur exemple que nous trouvons dans cette gamme.

Il est vrai que personnellement, le seul point faible de cet appareil est que son système de caméra, dirigé par un capteur principal de 64 MP stabilisé optiquement, ne parvient pas aux niveaux que nous voyons sur d’autres appareils plus chers. Mais à part cela, il n’y a pas grand-chose de plus dont j’ai besoin sur un téléphone qui coûte à peine plus de 300 euros lors de l’achat.

Nous sommes souvent séduits par les spécifications des produits haut de gamme, mais je n’ai pas besoin de plus qu’une bonne performance et une batterie qui me tienne largement toute la journée. C’est pourquoi, actuellement, le POCO X6 Pro me semble être le meilleur téléphone Xiaomi que nous pouvons acheter en 2024 si nous ne voulons pas dépenser beaucoup d’argent, et dans une marque qui offre autant de choix, c’est beaucoup dire.

