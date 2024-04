Google lance un cours pour t’aider à être plus productif grâce à l’IA

Le cours est gratuit, dure une heure et vise à vous apprendre à être plus productif grâce à l’IA

Utilisez-vous l’IA pour augmenter votre productivité ? Vous devriez, car cela vous fera gagner du temps et des efforts

Être productif est un grand avantage car cela nous permet de compléter les tâches plus rapidement que d’habitude. Si vous souhaitez apprendre à être plus productif en utilisant l’intelligence artificielle, vous pouvez accéder au cours gratuit de Google. Le géant technologique a lancé un nouveau cours qui enseigne comment améliorer la productivité grâce à l’IA.

En quoi consiste exactement ce cours et comment y assister

Il s’agit d’un événement gratuit promu par LinkedIn. Vous pouvez y accéder via ce lien vers son appel. Si nous y accédons, nous remarquerons qu’il s’agit d’un événement en direct sur les principes fondamentaux de l’IA et comment l’utiliser « pour booster votre productivité avec des démonstrations pratiques que vous pouvez appliquer au quotidien« . Il est également précisé que la durée totale est d’une heure, et qu’une experte en IA y participera. En principe, l’IA qui sera utilisée est Gemini.

Il aura lieu le mercredi 17 avril, de 17h à 18h30 en France. Pour y assister, nous vous recommandons de vous rendre sur l’appel de LinkedIn via le lien intégré dans le paragraphe précédent et de sélectionner « Participer ». Les détails d’accès seront dévoilés sur LinkedIn à mesure que la date approche.

Google promeut l’événement par le biais de Google Actívate, un projet visant à former des personnes aux compétences numériques gratuitement. C’est pourquoi les cours que vous trouverez sont gratuits. Certains sont en ligne – c’est-à-dire à distance et via Internet – et d’autres sont en présentiel.

L’IA a de plus en plus d’impact sur la productivité. Non seulement elle peut rédiger des textes ou générer des images en quelques secondes, mais elle est déjà utilisée dans le milieu professionnel. L’une des IA les plus utilisées est Gemini, celle de Google, qui peut répondre aux questions ou effacer les doutes, mais aussi générer des images, entre autres possibilités ; c’est l’une des plus avancées disponibles pour n’importe qui.