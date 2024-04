Mauvaises nouvelles : plus de 30 téléphones mobiles Xiaomi ne seront plus mis à jour après en 2024

Tout ce qui commence dans cette vie finit généralement par se terminer, et dans le cas des mises à jour sur les téléphones Xiaomi, ce ne serait pas différent. Même si la marque sort de nombreuses nouvelles versions de HyperOS pour différents appareils, grâce à HyperOS Updates, nous avons pu découvrir que 2024 sera la dernière année où de nombreux téléphones pourront être mis à jour à partir de maintenant.

Dans ce cas, plus de 30 smartphones cesseront d’être pris en charge cette année même, et même beaucoup d’entre eux ne pourront pas être mis à jour vers HyperOS du tout, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Dans cet article, nous vous présentons tous ces téléphones pour que vous puissiez vérifier s’ils sont inclus dans cette liste ou non.

Tous ces téléphones Xiaomi n’auront plus de support d’ici 2024

Xiaomi interrompt le support des mises à jour pour plusieurs terminaux afin de mettre fin à leur durée de vie cette année même, et cela ne peut signifier que de mauvaises nouvelles. Il est vrai que, grâce au grand succès de certains d’entre eux, la communauté travaille sur le lancement de ROM personnalisées pour fournir un support supplémentaire, mais ce n’est pas toujours la solution la plus sûre au monde.

Dans cette liste que nous allons partager avec vous, nous allons voir même des appareils qui n’ont même pas reçu ni ne recevront la mise à jour vers HyperOS en raison du temps qu’ils ont depuis leur sortie sur le marché, mais beaucoup d’autres pourront en profiter même s’il s’agira de la dernière version qu’ils recevront.

Certains terminaux comme ceux de la série Redmi Note 10 et Redmi 10 ne seront pas mis à jour vers ce nouveau système d’exploitation de Xiaomi, mais beaucoup d’autres que vous verrez dans la liste le seront. Cela dit, nous vous laissons ci-dessous cette liste pour que vous puissiez vérifier si votre téléphone y figure et savoir si 2024 sera votre dernière année de support officiel :

Série Redmi Note 10

Série Redmi 10

POCO X3 GT

POCO C31

POCO C40

Série Redmi K40

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11T

Série Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi 1

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD 1

Série Xiaomi 11 Lite

Série Xiaomi Pad 5

Redmi 11

Série POCO F3

POCO M4 Pro 5G

POCO M5s

Redmi A1

POCO C50

POCO X4 GT

Source | HyperOS Updates