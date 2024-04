Les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE continueront de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles

Samsung confirme que les Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra et Galaxy S20 FE continueront de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles pendant au moins les 6 prochains mois

La partie arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra dans sa couleur Mystic Bronze / Photo : AndroAall

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé que Samsung avait annoncé la fin de la prise en charge de l’un de ses téléphones les plus emblématiques, le Galaxy Z Flip original, et la réduction de la fréquence des mises à jour de sécurité de mensuelle à trimestrielle pour les smartphones des séries Galaxy Note20 et Galaxy S20.

Eh bien, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que la société coréenne a partiellement révoqué cette dernière décision, car elle a confirmé que les Samsung Galaxy Note20 et les Galaxy S20 FE continueront de recevoir des mises à jour de sécurité.

Samsung maintient les mises à jour de sécurité mensuelles pour les Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE

Les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE sont disponibles depuis déjà quatre ans, ce qui signifie qu’ils ne recevront pas la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6.1 et qu’ils devraient commencer à recevoir des mises à jour de sécurité tous les trois mois au lieu des mises à jour mensuelles. Cependant, la société coréenne a finalement décidé que ces appareils continueront de recevoir les correctifs de sécurité d’Android mensuellement pendant au moins les 6 prochains mois.

Cette décision de Samsung concerne un total de 6 terminaux des familles Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE, que nous vous énumérons ci-dessous :

Cependant, les autres membres de la série Galaxy S20, qui sont arrivés sur le marché 6 mois avant les Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE, commenceront à recevoir des mises à jour de sécurité tous les trois mois. Ces appareils sont les suivants :

De plus, les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy S20 FE bénéficient actuellement du patch de sécurité de mars 2024 et il est prévu qu’ils reçoivent la mise à jour Android d’avril au cours de ce même mois.