Bientôt, vous pourrez aller au bout du monde avec les Messages de Google et ne pas rester sans connection

Android 15 introduira la connexion satellite native dans tout le système

Il ne s’agit pas d’envoyer des messages dans l’espace comme l’a proposé la NASA dans l’une de ses récentes initiatives. Évidemment, nous ne parlons pas littéralement d’aller au bout du monde pour le tester, mais il est vrai que Google se prépare déjà à ce que Android 15 et son application Messages pour Android prennent en charge nativement la connexion satellitaire, nous permettant ainsi de communiquer à tout moment avec la fiabilité maximale possible.

À l’avenir, nous n’aurons pas absolument besoin du réseau mobile pour envoyer des messages, et en réalité, ce futur est déjà très proche car comme l’ont rapporté nos collègues de 9to5Google, les dernières versions bêta de l’application Messages du géant de Mountain View affichent déjà des chaînes de code liées à cette messagerie satellitaire qui arrivera bientôt.

Plus précisément, la version ‘20240329_01_RC00’ de l’application Messages de Google propose déjà une sorte de guide ou tutoriel pour garantir que l’utilisateur utilise correctement cette fonctionnalité :

« Pour envoyer et recevoir des [messages], restez à l’extérieur et assurez-vous d’avoir une vue dégagée du ciel. »

« La messagerie par satellite peut prendre plus de temps et il n’est pas possible d’inclure des photos ou des vidéos. »

« Vous pouvez envoyer des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence. »

Comme vous le verrez, compte tenu des limitations d’une technologie qui en est encore à ses débuts sur des téléphones mobiles comme le Motorola Defy 2 et avec des développements tels que Qualcomm Satellite, il ne sera pas possible d’envoyer des messages multimédias avec des contenus attachés tels que des photos ou des vidéos, même si en effet nous pourrons communiquer par texte avec n’importe qui, voire avec les services d’urgence, ce dernier point étant déjà inclus chez certains modèles d’Apple.

Pour des raisons évidentes, il sera nécessaire que le ciel soit dégagé et sans obstacles pour que l’appareil trouve un signal stable avec les satellites, en utilisant selon les sources la technologie de Garmin qui garantit la messagerie bidirectionnelle.

Enfin, il a été révélé que Android 15 introduira la connectivité satellite de manière native dans tout le système, affichant déjà une icône spécifique dans la barre de notifications et un message lorsque le réseau satellite sera activé. Ce message de notification comportera deux boutons, grâce auxquels nous pourrons en savoir plus sur cette technologie ou ouvrir directement l’application Messages de Google pour envoyer des messages à n’importe qui via le réseau de satellites.