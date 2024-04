WhatsApp, Instagram et Facebook ne fonctionnent pas : Meta subit une nouvelle panne [Mise à jour]

L’application de messagerie serait la principale affectée en ce moment

Actuellement, certains services de Meta ne sont pas accessibles

Meta semble rencontrer à nouveau des problèmes avec la chute de ses services. Ses applications de messagerie signaleraient à l’heure actuelle des problèmes importants et, surtout, WhatsApp aurait subi une panne générale qui empêche son fonctionnement pour tous les utilisateurs dans notre pays. Il semble que les réseaux sociaux soient remplis de messages annonçant que le service ne fonctionne plus au niveau général.

Les problèmes persistent chez Meta : WhatsApp est le plus touché

Comme on peut le voir sur la page web DownDetector depuis 20h00 le mercredi 3 avril, les trois réseaux sociaux auraient subi une panne de service. Il n’est actuellement pas possible d’envoyer des messages ou quoi que ce soit d’autre, ce qui signifie que les utilisateurs devront recourir à des moyens alternatifs pour l’utiliser.

Pour le moment, il semble qu’Instagram et Facebook rencontrent des problèmes pour afficher du contenu, tandis que WhatsApp rencontre des problèmes pour livrer les messages. Autrement dit, il est possible d’accéder à l’application et de l’utiliser, mais il n’est pas possible d’envoyer ou de recevoir des messages de quelque nature que ce soit.

À l’heure actuelle, Meta n’a pas fait de déclaration concernant la panne, mais il est possible qu’elle informe à un moment donné sur les raisons de cette chute.

Il existe de nombreuses façons de savoir si WhatsApp fonctionne ou non. La plus célèbre est de recourir à des sites externes tels que le Down Detector mentionné précédemment, mais il existe d’autres moyens, tels que simplement consulter X – autrefois appelé Twitter – où WhatsApp est déjà un sujet tendance.

Mise à jour: Vers 20h35, le service de WhatsApp a été totalement rétabli, bien que les raisons de cette panne ne soient pas connues. Le reste des services de Meta semble fonctionner normalement.