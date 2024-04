Mon Xiaomi et moi voulons être le prochain Bad Bunny, j’ai créé ces trois chansons depuis mon téléphone avec l’IA de Suno

Aujourd’hui, les plateformes de création par intelligence artificielle sont en plein essor, à tel point qu’il y a déjà des artistes et des professionnels qui demandent une réglementation et une limitation, et des entrepreneurs essayant de réaliser des projets moins chers en déléguant à ces IA. Et si vous avez toujours voulu être compositeur et/ou producteur de musique, cela vous intéressera.

Suno AI est une plateforme de création musicale à partir de prompts ou de commandes/descriptions textuelles que nous donnons à une interface utilisateur. Le résultat est impressionnant, quelque chose de générique et dépourvu d’une certaine âme, mais certainement effrayant car, en écrivant juste quelques mots et en attendant 30 secondes, vous avez déjà une composition musicale de 2 minutes composée, chantée, orchestrée et arrangée.

Créez des chansons depuis votre téléphone portable avec Suno AI v3

Les responsables de Suno AI viennent de lancer la troisième version de leur plateforme IA. Et nous avons joué avec. Voici ce que vous devez faire pour devenir le prochain Bad Bunny, Rosalía ou Lordi :

Ouvrez ce lien direct vers la plateforme de Suno La première chose que vous verrez sera <strong’une sélection de thèmes déjà créés par les algorithmes de l’IA de Suno. Ce que vous entendez, des notes aux voix, n’est pas réel mais généré par une intelligence artificielle. Et nous parlons de chansons pop sur le petit-déjeuner, de thèmes a capella sur des poissons colorés, ou d’un folk indie sur la Lune qui sonnent comme des chansons professionnelles. Après avoir écouté les chansons que vous voulez, faites défiler la sélection vers le bas pour ouvrir l’option (en anglais) Créez une chanson avec Suno Vous êtes maintenant sur l’interface principale de Suno. Vous devez vous inscrire avec un compte valide pour pouvoir utiliser l’interface utilisateur de cette IA, et les adresses e-mail temporaires de 10 minutes ne fonctionnent pas, il doit s’agir d’un compte légitime de Discord, Gmail ou Outlook. Après vous être connecté, vous verrez l’interface utilisateur de Suno, avec une partie supérieure montrant un exemplaire d’une chanson Groovy Afrobeat déjà créée en deux versions, et dans la partie inférieure un encadré indiquant « Description de la chanson » C’est dans cette encadré que vous devez mettre les termes de la chanson que vous voulez créer. Nous en avons créé trois.

Voile des ombres – Metal gothique

Dans la description de la chanson, nous avons mis ces termes : « gothic metal orchestra chorus dark symphonia », et nous avons demandé à Suno de créer des paroles. Le résultat était deux versions, l’une avec un début très puissant et l’autre avec un début a capella. Et les deux sonnent comme du symphonic metal norvégien pur.

Le résultat est vraiment effrayant, car les riffs, les solos et le mélange de metal et d’orchestre sont là. Même les paroles, qui pèchent par leur caractère générique, sont puissantes. Les deux chansons ont été créées en 30 secondes.

Fuego y Pasión – Pop latino flamenco

La deuxième chanson que nous avons voulu tester avec Suno était quelque chose de chanté en espagnol, et nous avons demandé quelque chose comme « pop latin reggaeton flamenco rosalia« . Le résultat s’appelle Fuego y Pasión, et encore une fois, bien que générique – avec un air très « début des années 2000 » pour le premier titre et un peu de Camela pour le second -, cela pourrait être parfaitement un morceau d’electro latino à écouter sur Spotify.

Dancing in the Starlight – Swing, R&B

Pour notre troisième incursion, nous avons voulu chercher une ambiance plus Alicia Keys, bien que cela ait fini par sonner comme quelque chose entre Keys, Nelly Furtado et Atomic Kitten. Encore une fois, l’IA a créé deux versions très différentes, la couverture et les paroles.

10 chansons gratuites par jour

Vraiment amusant à utiliser, ce générateur de chansons est aussi effrayant que divertissant. Mais, comme tout sur Internet, ce n’est pas totalement gratuit : chaque jour, vous pouvez créer jusqu’à 5 chansons – soit 10 avec les deux versions – avec le plan de base gratuit, et les droits ne vous appartiennent pas. Mais si vous vous abonnez à l’un des deux autres plans déjà payants, vous aurez des conditions commerciales et vous pourrez créer 500 chansons par mois pour 8 dollars ou 2 000 chansons pour 24 dollars.

Et le meilleur, c’est que ça fonctionne parfaitement sur n’importe quel navigateur, que ce soit sur un ordinateur ou sur votre téléphone portable Xiaomi, car il est également adapté pour une utilisation tactile responsive.

Source | Xataka