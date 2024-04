Samsung Galaxy Watch7: voici tout ce que nous savons sur la nouvelle génération de smartwatches de la firme coréenne

Une récente fuite de SamMobile, spécialisé dans le domaine, nous dévoile quelques détails sur la nouvelle famille de montres intelligentes de Samsung, les Galaxy Watch7

Quelques détails sur les successeurs des Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic ont été révélés

Après avoir lancé avec un succès retentissant sa nouvelle génération de flagships premium, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, la société sud-coréenne concentre désormais ses efforts sur la préparation du deuxième Galaxy Unpacked de l’année, un événement qui aura lieu début juillet et lors duquel seront dévoilés à la fois ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip6, ainsi que sa nouvelle génération de montres intelligentes, les Samsung Galaxy Watch7.

Eh bien, bien qu’il reste encore trois mois avant cet événement, les premières fuites sur les nouveaux Samsung Galaxy Watch7 ont déjà commencé à nous parvenir, révélant ainsi quelques détails sur les nouvelles montres intelligentes du géant coréen.

Samsung Galaxy Watch7 : trois versions différentes et une variante « Pro » avec une batterie plus grande

Un récent rapport de SamMobile révèle que la prochaine génération de montres intelligentes de Samsung sera composée de trois variantes, appelées probablement Galaxy Watch7, Galaxy Watch 7 Classic et Galaxy Watch 7 Pro.

De plus, une récente fuite du Galaxy Club affirme que le Samsung Galaxy Watch7 Pro sera doté d’une batterie d’une capacité similaire à celle du Galaxy Watch5 Pro, information obtenue à partir d’une autorité de certification en Corée du Sud.

Nous avons également appris que chacune des trois versions de la Galaxy Watch7 sera identifiée par deux numéros de modèle:

Samsung Galaxy Watch7 : SM-L300 et SM-L305

Samsung Galaxy Watch7 Classic : SM-L310 et SM-L315

Samsung Galaxy Watch7 Pro : SM-L700 et SM-L705

Quant au reste des détails divulgués sur les Galaxy Watch7, tout semble indiquer que les nouvelles montres intelligentes de Samsung abandonneront le design circulaire et opteront pour un design carré plus similaire à celui des Apple Watch, qu’elles doubleront la capacité de stockage interne de leurs prédécesseurs en passant de 16 Go à 32 Go et qu’elles seront équipées d’un processeur fabriqué en 3 nanomètres qui sera 50 % plus économe en énergie que celui des Galaxy Watch6.