Le nouveau chargeur rapide de Xiaomi est une folie de 2500W avec 7 configurations et charge même les ordinateurs portables

Xiaomi est l’une des rares entreprises à inclure toujours un chargeur dans la boîte de ses appareils, tels que les téléphones mobiles ou les tablettes. Mais parfois, nous avons besoin de plus, de charger plus de choses et de plus grandes. Et en pensant à cela, la société a sorti un chargeur portable rapide et multiprise qui nous a enchantés.

Il s’agit d’un appareil officiel de la marque qui n’est pas seulement pour charger le téléphone, mais aussi l’ordinateur portable et même peut transférer des fichiers et diffuser en 4K et 60 images par seconde. Et comme toujours, le prix est fou.

Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro

Le Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro a un design rectangulaire qui intègre une interface 7 en 1, comprenant :

Un port de charge rapide USB-C1 pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables

pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables Trois ports d’alimentation CA (courant alternatif) supportant une puissance totale de 2500W.

(courant alternatif) supportant une puissance totale de 2500W. Un port USB-C2 avec des fonctions de chargement et de transmission de données , audio et vidéo

avec des fonctions de chargement et de , audio et vidéo Un port HDMI

Un port USB-A pour les appareils à faible consommation

Le chargeur comprend un câble de données de 0,9 mètres avec toutes les fonctions et est compatible avec divers protocoles de charge rapide, tels que :

Charge flash Xiaomi 67W

PD3.0/2.0

QC3.0/2.0

FCP

AFC

Apple 2.4A

BC1.2

Allocation dynamique de puissance et diffusion de contenu

Une puce intelligente intégrée dans le Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro permet l’allocation dynamique de puissance, garantissant ainsi une charge sécurisée pour des appareils ayant des besoins énergétiques différents. En ce qui concerne la transmission de données, l’appareil offre une résolution haute définition de 4K@60Hz et utilise le protocole de transmission à haute vitesse USB 3.0.



Le Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro est maintenant disponible via le financement participatif sur Xiaomi Youpin pour 185 yuans, soit environ 24 euros, et il serait vraiment génial que Xiaomi le propose en Europe, car c’est sans aucun doute idéal pour les voyages.

