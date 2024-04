L’IA arrive sur les téléphones mobiles de OnePlus pour t’aider à éditer tes photos

OnePlus révolutionne l’édition photo avec AI Eraser, permettant de supprimer facilement des éléments indésirables des images

Les caméras du OnePlus 12, le dernier smartphone phare de la société chinoise

L’édition d’images sur les appareils mobiles connaît une avancée significative avec l’arrivée de l’intelligence artificielle générative, et il n’est pas surprenant que de plus en plus de marques décident de s’y mettre. La dernière en date est OnePlus, qui a annoncé aujourd’hui son dernier progrès dans ce domaine avec AI Eraser. Il s’agit de l’outil le plus récent développé par la société, qui promet d’offrir une expérience plus intuitive dans l’édition d’images grâce à l’IA.

Comment fonctionne AI Eraser

Comme l’a annoncé la marque elle-même, cette fonctionnalité sera implémentée progressivement sur les modèles OnePlus à l’échelle mondiale, y compris les OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11 et OnePlus Open à partir du deuxième trimestre 2024.

AI Eraser permet aux utilisateurs de sélectionner et supprimer facilement des éléments indésirables de leurs images. Ce n’est pas seulement utile pour supprimer des objets, mais aussi des imperfections ou des personnes qui peuvent déformer la scène capturée. Nous savons que l’outil est basé sur le modèle AndesGPT, développé par OPPO.

L’utilisation de AI Eraser est intuitive et rappelle en quelque sorte l’outil « Borrador Mágico » que Google inclut dans ses appareils Pixel depuis quelques années. L’utilisateur n’a qu’à sélectionner l’élément indésirable sur l’image. Ensuite, l’IA analyse la zone sélectionnée et génère automatiquement un arrière-plan qui s’intègre parfaitement à son environnement. Ainsi, on obtient des photos propres et nettes en résultat.

La particularité de cet outil est qu’il élimine le besoin d’une édition manuelle complexe ou de l’utilisation d’un logiciel d’édition spécialisé. Avec AI Eraser, l’édition d’images devient accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d’expérience.

Ceci n’est qu’un avant-goût de ce qui arrivera sur les téléphones de la marque avec le temps. Kinder Liu, COO et président de OnePlus, a déclaré que, même s’il s’agit de la « première fonctionnalité de OnePlus basée sur l’IA », la société croit que le potentiel de l’IA générative a le pouvoir de transformer complètement la productivité et la créativité, et c’est pourquoi elle prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités de ce type cette année même.